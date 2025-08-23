Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightഅഭിനയ ജീവിതത്തിന്റെ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 5:01 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 5:01 PM IST

    അഭിനയ ജീവിതത്തിന്റെ 51ാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക് പൗളി വത്സന്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ആഘോഷമാക്കാന്‍ നാട്ടുകാര്‍
    അഭിനയ ജീവിതത്തിന്റെ 51ാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക് പൗളി വത്സന്‍
    cancel

    വൈ​പ്പി​ൻ: അ​ഭി​ന​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ 51ാം വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന പൗ​ളി വ​ത്സ​നെ ആ​ദ​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ജ​ന്മ​നാ​ട്. ഈ ​മാ​സം 24ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചി​ന് വൈ​പ്പി​ന്‍ ഓ​ച്ച​ന്തു​രു​ത്ത് കു​രി​ശി​ങ്ക​ല്‍ പ​ള്ളി​ക്കു സ​മീ​പം ആ​ദരിക്കൽ ച​ട​ങ്ങ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് ബെ​ന്നി പി. ​നാ​യ​ര​മ്പ​ലം, സി​പ്പി പ​ള്ളി​പ്പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വൈ​പ്പി​നി​ലു​ള്ള ജ​യ​ദ​ര്‍ശ​ന്‍ മ്യൂ​സി​ക്ക​ല്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണു പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    1975ല്‍ ​‘ഫ​ണ്ട​മെ​ന്റ​ല്‍’ എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ നാ​ട​ക​വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പൗ​ളി വ​ത്സ​ന്‍ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. പി.​ജെ. ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ നാ​ട​കക്ക​ള​രി​യി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി രാ​ജ​ന്‍ പി. ​ദേ​വ്, സേ​വ്യ​ര്‍ പു​ല്‍പ്പാ​ട്, കു​യി​ല​ന്‍, ആ​ലും​മൂ​ട​ന്‍, സ​ലിം​കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ട്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വേ​ഷ​മി​ട്ടു. 2008ല്‍ ​മ​മ്മൂ​ട്ടി നാ​യ​ക​നാ​യ ‘അ​ണ്ണ​ന്‍ ത​മ്പി’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച്​ മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര രം​ഗ​ത്തേ​ക്കു ക​ട​ന്നു​വ​ന്നു. ഈ.​മ.​യൗ, ഒ​റ്റ​മു​റി വെ​ളി​ച്ചം എ​ന്നീ സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് 2017ലെ ​മി​ക​ച്ച സ​ഹ​ന​ടി​ക്കു​ള്ള കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ‘സൗ​ദി വെ​ള്ള​ക്ക’ ചി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ശ​ബ്ദം ന​ല്‍കി​യ​തി​നു 2022ലെ ​മി​ക​ച്ച ഡ​ബ്ബി​ങ് ആ​ര്‍ട്ടി​സ്റ്റി​നു​ള്ള കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ര്‍ഡും പൗ​ളി വ​ത്സ​ന് ല​ഭി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ മു​ന്‍നി​ര അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം അ​ഭി​ന​യി​ച്ച പൗ​ളി വ​ത്സ​ന്‍ ഹാ​സ്യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള വേ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണു കൂ​ടു​ത​ലും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​ത്. ‘അ​പ്പ​ന്‍’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ കു​ട്ടി​യ​മ്മ എ​ന്ന ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള ക​ഥാ​പാ​ത്രം വേ​റി​ട്ടു നി​ന്നു. ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​തി​നോ​ട​കം 98 സി​നി​മ​ക​ളി​ല്‍ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു. ഹി​ന്ദി സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വൈ​പ്പി​നി​ലെ വ​ള​പ്പി​ലാ​ണു പൗ​ളി വ​ത്സ​ന്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ര്‍ത്താ​വ് വ​ത്സ​ന്‍ 2021ല്‍ ​മ​രി​ച്ചു. യേ​ശു​ദാ​സ്, ആ​ദ​ര്‍ശ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ള്‍. ആ​ദ​ര്‍ശ് സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ഗാ​യ​ക​നു​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Entertainment NewsCelebrityMovie Newspauly valsan
    News Summary - Pauly Valsan marks 51st year of acting career
    Similar News
    Next Story
    X