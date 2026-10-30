എക്സ്-മെൻ, സ്റ്റാർ ട്രെക്ക് സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഹോളിവുഡ് നടൻ പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ട് അന്തരിച്ചു

എക്സ്-മെൻ, സ്റ്റാർ ട്രെക്ക് സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഹോളിവുഡ് നടൻ പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ട് അന്തരിച്ചുtext_fields
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: എക്സ്-മെൻ, സ്റ്റാർ ട്രെക്ക് സിനിമാ പരമ്പരകളിലൂടെ ഹോളിവുഡിൽ ശ്രദ്ധേയനായ നടൻ പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ട് അന്തരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 86 വയസായിരുന്നു. അൽഷിമേഴ്സ് രോഗവും ലൂയി ബോഡി ഡിമെൻഷ്യയും ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം.
പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ മരണവാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ സിനിമാ ലോകത്തുനിന്ന് നിരവധി പേർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സ്റ്റാർ ട്രെക്ക് പരമ്പരയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച നടൻ വില്യം ഷാറ്റ്നറും എക്സ്-മെൻ സിനിമകളിൽ സ്റ്റുവർട്ടിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഹ്യൂ ജാക്ക്മാനും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
ബ്രിട്ടനിലെ റോയൽ ഷേക്സ്പിയർ കമ്പനിയിലൂടെ നാടകരംഗത്ത് സജീവമായ സർ പാട്രിക് സ്റ്റുവാർട്ട്, ഷേക്സ്പിയറിയൻ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് തന്റെ അഭിനയജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. ഗൗരവമാർന്ന ശബ്ദ ഗാംഭീര്യവും മികച്ച സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും അദ്ദേഹത്തെ പിൽക്കാലത്ത് ഹോളിവുഡിന്റെ മുൻനിരയിലെത്തിച്ചു.
സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചലച്ചിത്ര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ 'സ്റ്റാർ ട്രെക്ക്: ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ' സീരീസിലെയും തുടർന്നുവന്ന സിനിമകളിലെയും ക്യാപ്റ്റൻ ജീൻ-ലൂക്ക് പിക്കാർഡ് എന്ന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ തരംഗമാക്കി. പിന്നീട് മാർവൽ കോമിക്സ് സിനിമാ ലോകത്തെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ 'എക്സ്-മെൻ' ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ പ്രൊഫസർ ചാൾസ് സേവ്യർ (പ്രൊഫസർ എക്സ്) എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ തലമുറകളുടെ പ്രിയങ്കരനായി അദ്ദേഹം മാറി. അഭിനയ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് 2010-ൽ എലിസബത്ത് രണ്ടാമൻ രാജ്ഞി അദ്ദേഹത്തിന് 'നൈറ്റ്ഹുഡ്' പദവി നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു.
നാടകവേദിയിലും സിനിമയിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയ പാട്രിക് സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ വേറിട്ട ശബ്ദവും അഭിനയമികവും നിരവധി തലമുറകളിലെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആരാധകർക്കും അനുശോചനം അറിയിച്ചാണ് സഹപ്രവർത്തകർ വിടപറയുന്നത്.
ഭാര്യ സണ്ണി ഓസെൽ. ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മകൻ ഡാനിയൽ സ്റ്റുവർട്ടും മകൾ സോഫി അലക്സാണ്ട്ര സ്റ്റുവർട്ടുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ.