ഷാറൂഖ്- സൽമാൻ ഖാൻ ചിത്രം 'ടൈഗർ vs പത്താൻ' ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ഷാറൂഖ് ഖാനും സൽമാൻ ഖാനും ഒന്നിക്കുന്ന 'ടൈഗർ vs പത്താൻ' എന്ന ചിത്രത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് തരൺ ആദർശാണ് സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നും തരൺ ആദർശ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം 2024 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു അന്ന് പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ചിത്രം ഉടനെ ആരംഭിക്കില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ദേശീയമാധ്യമമാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ തിരക്കഥയോ കഥയോ ആയിട്ടില്ലെന്നും ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

'ടൈഗർ vs പത്താൻ' എന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ല. കഥയോ തിരക്കഥയോ ഇല്ല. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. രണ്ട് താരങ്ങളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്.

സൽമാൻ ഖാന്റെ ടൈഗർ 3യാണ് ഇനി പുറത്തുവരാനുള്ള ചിത്രം. 2023 നവംബർ 3നാണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം യഷ് രാജ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിർമിക്കുന്നത് ഹൃത്വിക് റോഷന്റെ വാർ 3 ആണ്. അതിനാൽ ടൈഗർ vs പത്താൻ എന്ന ചിത്രം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല'- ദേശീയ മാധ്യമം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്ത പത്താനിൽ ഷാറൂഖ് ഖാനോടൊപ്പം സൽമാൻ ഖാനും എത്തിയിരുന്നു. അതിഥി വേഷത്തിലാണ് സൽമാൻ എത്തിയത്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള രംഗങ്ങൾ തിയറ്ററുകളിൽ കൈയടി നേടിയിരുന്നു.

