‘പത്മരാജന്റെ സിനിമകൾക്ക് ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയം ലഭിച്ചില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ ചിന്താഗതി മാറ്റി'-അനുരാഗ് കശ്യപ്

‘പത്മരാജന്റെ സിനിമകൾക്ക് ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയം ലഭിച്ചില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ ചിന്താഗതി മാറ്റി'-അനുരാഗ് കശ്യപ്text_fields
ബോളിവുഡിന്റെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് തകർത്ത ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവാണ് അനുരാഗ് കശ്യപ്. സംവിധാനത്തിന് പുറമെ അഭിനയത്തിലും അനുരാഗ് കശ്യപ് കൈവെച്ചിരുന്നു. തുറന്നുപറച്ചിലുകൾക്ക് പേരുകേട്ട അനുരാഗ് തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫിൽട്ടറുകളില്ലാതെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോഴിതാ അനുരാഗ് പത്മരാജനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യലിടത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
‘ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്കായി വന്നതായിരുന്നു. ലിജോയുടെയോ ആഷിഖിന്റെയോ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ലിജോയുടേത് വിമാനത്താവളത്തിന് അടുത്തായതിനാൽ ഞാൻ അവിടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയോടൊപ്പം എനിക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ജയന്റെയും പത്മരാജന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചുതന്നു. ഞങ്ങൾ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. മലയാള സിനിമയിലെ ചില സംഗീതങ്ങൾ മികച്ചതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്.
മുംബൈയിൽ ആളുകൾ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. അവിടെ ഒരു സിനിമ ആദ്യ ദിവസം എത്ര കളക്ഷൻ നേടി, ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നും പ്രധാനമല്ല. ബോളിവുഡിൽ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് മാറിത്തുടങ്ങിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയോ ദേവ്.ഡിയോ നിർമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബോക്സ് ഓഫീസിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനം വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അനുരാഗ് പറഞ്ഞു.
പത്മരാജനെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം മറ്റ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി മാറ്റി. പത്മരാജൻ മാസ്റ്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളുടെ മാന്ത്രികത ഇന്നും തുടരുന്നു. കരിയിലക്കാറ്റു പോലെ, തൂവാനത്തുമ്പികൾ, ഞാൻ ഗന്ധർവൻ എന്നിവയൊക്കെ പത്മരാജന്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും വൈകാരിക ആഴവും തലമുറകളിലുടനീളം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു അനുരാഗ് കശ്യപ് പറഞ്ഞു.
