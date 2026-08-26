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    Celebrities
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 4:11 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 4:11 PM IST

    ‘ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ, പക്ഷേ അശ്ലീല വരികൾ പാടില്ല’; നിലപാടിൽ ഉറച്ച് നിവിൻ പോളി

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    nivin pauly
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    നിവിൻ പോളി

    താൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പുലർത്തുന്ന നിർബന്ധമായ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് ജനപ്രിയ താരം നിവിൻ പോളി. സിനിമകളിൽ അശ്ലീലമോ വൾഗറായ രംഗങ്ങളോ വരുന്നതിനോട് തനിക്ക് ഒട്ടും താത്പര്യമില്ലെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്തുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, ഗാനത്തിലെ അശ്ലീല വരികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച കാര്യമാണ് നിവിൻ ഓർത്തെടുത്തത്.

    വലിയ സമ്മർദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും താൻ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയില്ലെന്ന് നിവിൻ പറഞ്ഞു. ‘നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ, പക്ഷേ ഇത്തരം വരികൾ ഞാൻ പാടില്ല’ എന്ന് തുറന്നടിച്ചതോടെ ഒടുവിൽ അണിയറപ്രവർത്തകർ പാട്ടിന്റെ വരികൾ തിരുത്താൻ തയാറാവുകയായിരുന്നു. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ താൻ പുലർത്തുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് താരത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ.

    സാധാരണയായി തുടക്കക്കാരായ അഭിനേതാക്കൾ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കളുടെയോ സംവിധായകരുടെയോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാറുണ്ട്. എന്നാൽ തനിക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബപ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത വരികൾ പാടില്ലെന്നതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചുനിന്നു. നിവിൻ പോളിയുടെ ഭൂരിഭാഗം ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ്.

    ഗിരീഷ് എ.ഡി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും നിവിൻ സംസാരിച്ചു. ഗിരീഷ് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതരണരീതിയിലും കഥയിലുമുള്ള ആത്മാർത്ഥത തനിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയെന്ന് നിവിൻ വെളിപ്പെടുത്തി. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, തിരക്കഥ, ഹാസ്യം എന്നിവയെല്ലാം വളരെ തനിമയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി തന്നെയാണ് തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. ജസ്റ്റിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷകരമായ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    നിവിൻ പോളിക്കൊപ്പം മമിത ബൈജു, വിനയ് ഫോർട്ട്, സംഗീത് പ്രതാപ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' പ്രേക്ഷകരുടെയും നിരൂപകരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ്, തെലുങ്ക് പതിപ്പുകൾ സെപ്റ്റംബർ 4ന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.

    ചിത്രത്തിലെ നിവിൻ പോളിയുടെ മികച്ച അഭിനയവും മികച്ച സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് നിരൂപണത്തിൽ കുറിച്ചു. ജസ്റ്റിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലെ ആത്മബന്ധവും ടൈമിംഗും താരം മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ, മമിത ബൈജുവിന്റെ പ്രകടനവും സിനിമയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് വലിയ കരുത്തായി എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

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    TAGS:Nivin Paulymalayalam movieVulgar Remarkcelebrity newsLyrics
    News Summary - Nivin Pauly Refused Vulgar Lyrics Early in Caree
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