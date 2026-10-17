‘ബീസ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചിത്രം ചെയ്യാം’; വിജയ് യുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ നെൽസൺ

‘ബീസ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചിത്രം ചെയ്യാം’; വിജയ് യുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ നെൽസൺtext_fields
രജനികാന്ത് നായകനായെത്തിയ ചിത്രം 'ജയിലർ 2' ആഗോളതലത്തിൽ തിയറ്ററുകളിൽ വൻ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് പ്രദർശനം തുടരുമ്പോൾ, തമിഴ് സൂപ്പർതാരം വിജയ് യുമായുള്ള തന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ മുൻപ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വീണ്ടും സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. 2022ൽ നെൽസൺ പുറത്തിറങ്ങിയ ബീസ്റ്റ് എന്ന ചിത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം കൈവരിക്കാതിരുന്നിട്ടും, വിജയ് യും താനും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മങ്ങലും ഏറ്റിരുന്നില്ലെന്ന് നെൽസൺ പറയുന്നു.
വിജയ് നായകനായി എത്തിയ 'ബീസ്റ്റ്' വൻ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയതെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും നിരൂപകരിൽ നിന്നും തികച്ചും സമ്മിശ്രപ്രതികരണമാണ് നേടാനായത്. ഇതോടെ സിനിമാ മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നടനും സംവിധായകനും തമ്മിൽ കടുത്ത ഭിന്നതയിലാണെന്നും അകൽച്ചയിലാണെന്നുമുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തമായി പ്രചരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത നെൽസൺ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.
‘ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോണിലൂടെയും നേരിട്ടും ബന്ധപ്പെടാറുള്ളവരാണ്. ബീസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ വിജയപരാജയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിബന്ധവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ചിലർക്ക് ആ ചിത്രം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, മറ്റു ചിലർക്ക് അത് തൃപ്തികരമായി തോന്നിയില്ല. ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പരമാവധി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. നിർമാതാക്കളും താരവും എന്നോട് എന്താണോ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, അത് ഞാൻ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കി നൽകി. ആ അധ്യായം അവിടെ അവസാനിച്ചു.
അടുത്ത തവണ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമുണ്ടോ? സിനിമക്ക് മിശ്രപ്രതികരണമാണല്ലോ ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് കേട്ട വിജയ് സാർ മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ അവിടെനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത്’ നെൽസൺ പറഞ്ഞു.
സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ മറുപടി പറയാതെ പോയെങ്കിലും, പിന്നീട് വിജയ് യുടെ ഫോൺ കോൾ നെൽസണെ തേടിയെത്തി. ഒരു സിനിമയുടെ തിയറ്റർ പ്രകടനവുമായി തങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളുടെ വ്യക്തിബന്ധത്തെയും ആത്മബന്ധത്തെയും എന്തിനാണ് കൂട്ടിക്കുഴച്ചതെന്ന് വിജയ് സ്നേഹത്തോടെയും അൽപ്പം വിഷമത്തോടെയും ചോദിച്ചു.
തങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത് വിജയ് യെ അല്പം വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് നെൽസൺ വ്യക്തമാക്കി. ‘ആളുകളുടെ വെറുതെയുള്ള സംസാരവും ചർച്ചകളും വേറെ കാര്യമാണ്. നമുക്കിടയിലുള്ള ആത്മബന്ധം തികച്ചും വേറെയാണ്. ബീസ്റ്റ് വർക്കാകാതിരുന്നാൽ എന്താ, നമുക്ക് അടുത്തതായി മറ്റൊരു മികച്ച സിനിമ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു വിജയ് യുടെ മറുപടി.
2023ൽ സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജയിലർ' ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കോടികൾ വാരി വൻ തരംഗമായി മാറിയപ്പോഴും, ഏറ്റവും ആദ്യം നെൽസണെ അഭിനന്ദിക്കാൻ എത്തിയത് വിജയ് ആയിരുന്നു. ‘ജയിലറിന് തിയറ്ററുകളിൽ നിന്നും വലിയ തരംഗം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നെൽസൺ, എനിക്ക് നിന്നെയോർത്ത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് വിജയ് സാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു.
പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയില്ല. ആളുകൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ. നമുക്കിടയിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. ഇത്തരം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം വെറുതെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒരു വിനോദം മാത്രമാണ്’ എന്ന് നെൽസൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതിനിടെ, ഒക്ടോബർ 15ന് ആഗോളതലത്തിൽ വമ്പൻ റിലീസായെത്തിയ 'ജയിലർ 2' തിയറ്ററുകളിൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് നേടുന്നത്. സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്തിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും നെൽസണിന്റെ തനതായ ഡാർക്ക് ഹ്യൂമറും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെ മാസ് പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ചിത്രത്തിന് വലിയ കരുത്തായി മാറിയെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു.
ധനുഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ചിത്രത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘ജയിലർ 2 തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മാസ് ചിത്രമാണ്. ഓരോ തലൈവർ ആരാധകർക്കും ഇതൊരു വിസ്മയ വിരുന്നാണ്’ എന്നാണ് ധനുഷ് തന്റെ എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ കുറിച്ചത്. മോഹൻലാൽ, വിദ്യ ബാലൻ, എസ്.ജെ. സൂര്യ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരനിര അണിനിരന്ന ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സർവ്വകാല കലക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്.
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