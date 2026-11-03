‘ഹൃദയത്തോട് ഏറെ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ചിത്രം’; മൂക്കുത്തി അമ്മനെ കുറിച്ച് നയൻതാര

‘ഹൃദയത്തോട് ഏറെ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ചിത്രം’; മൂക്കുത്തി അമ്മനെ കുറിച്ച് നയൻതാരtext_fields
പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് നയൻതാര നായികയായി എത്തുന്ന 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2'. ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങളും തന്റെ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെച്ച് നയൻതാര അടുത്തിടെ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സിനിമാലോകത്തും ആരാധകർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. കാമറകൾ ഓഫായാലും ചില സിനിമകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എക്കാലവും പച്ചപിടിച്ചു നിൽക്കുമെന്നും, അത്തരത്തിലുള്ള സവിശേഷമായ ഒന്നാണ് 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ' രണ്ടാം ഭാഗമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
ആരാധകരുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രമായ 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ' സിനിമയുടെ തുടർച്ച വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നതിലുള്ള വലിയ സന്തോഷമാണ് നയൻതാര പങ്കുവെച്ചത്. ചില സിനിമകൾ വെറുമൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിച്ചു തീർക്കുന്ന സിനിമ എന്നതിലുപരി, ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ആ കഥാപാത്രങ്ങളും അതിലെ മുഹൂർത്തങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുമെന്ന് നയൻതാര പറഞ്ഞു.
'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2' അത്തരത്തിൽ തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തോടും അഭിനയജീവിതത്തോടും ഏറെ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് താരം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആദ്യ ഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ സമ്മാനിച്ച വലിയ വിജയവും ജനപ്രീതിയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് മേലുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒരുപോലെ ഇരട്ടിയാക്കുന്നുണ്ട്.
ആർ.ജെ. ബാലാജിയും ശരവണനും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത് 2020ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ' തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാലോകത്ത് വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസായി എത്തിയെങ്കിലും കുടുംബപ്രേക്ഷകരുടെയും നയൻതാര ആരാധകരുടെയും ഇടയിൽ ചിത്രം വൻ ഹിറ്റായിമാറുകയായിരുന്നു.
ഭക്തിക്കൊപ്പം ചിരിയും ഒപ്പം ശക്തമായ സാമൂഹിക വിമർശനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലെ 'അമ്മൻ' വേഷം നയൻതാരയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും വ്യത്യസ്തവുമായ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് ഇന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചതുമുതൽ തന്നെ സിനിമാപ്രേമികളുടെയും ആരാധകരുടെയും പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമാണ്. ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പുതുമയുള്ള പ്രമേയവുമായാണ് രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുന്നതെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന സൂചന. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവും മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നയൻതാരയുടെ ഈ പുതിയ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ആരാധകരും വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. നയൻതാര വീണ്ടും 'അമ്മൻ' വേഷത്തിൽ തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ സന്തോഷം ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആഘോഷമാക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്ററുകളും ടീസറുകളും റിലീസ് തീയതിയും പുറത്തുവരുമെന്നാണ് സിനിമാലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നയൻതാരയുടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു വലിയ നാഴികക്കല്ലായി 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2' മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.