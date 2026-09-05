ബാഡ്മിന്റൺ താരം പി.വി. സിന്ധുവിന് ചെന്നൈയിൽ വിരുന്ന് നൽകി നയൻതാരയും വിഘ്നേഷ് ശിവനും; വൈറലായി ചിത്രങ്ങൾ

ബാഡ്മിന്റൺ താരം പി.വി. സിന്ധുവിന് ചെന്നൈയിൽ വിരുന്ന് നൽകി നയൻതാരയും വിഘ്നേഷ് ശിവനും; വൈറലായി ചിത്രങ്ങൾtext_fields
പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ താരം പി.വി. സിന്ധുവിന് ചെന്നൈയിൽ വച്ച് സ്നേഹസമ്പന്നമായ അത്താഴ വിരുന്നൊരുക്കി സിനിമാ താരദമ്പതികളായ നയൻതാരയും ഭർത്താവും സംവിധായകനുമായ വിഘ്നേഷ് ശിവനും. ഈ മനോഹരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ സിന്ധു തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ തനിക്ക് ഇതിനകം തന്നെ സ്വന്തം കുടുംബം പോലെയുള്ള സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നയൻതാരയും വിഘ്നേഷും കൂടിയായപ്പോൾ അവിടെ തനിക്ക് കൂടുതൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ലഭിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നുവെന്നാണ് സിന്ധു കുറിച്ചത്. സിന്ധുവിനൊപ്പം ഭർത്താവ് വെങ്കട ദത്ത സായിയും ഈ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സന്ധ്യയായിരുന്നു, രുചികരമായ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഹൃദയം തുറന്നുള്ള സംസാരവും പൊട്ടിച്ചിരികളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ സമയമെന്നും സിന്ധു പറയുന്നു. ചില അത്താഴവിരുന്നുകൾ ആളുകളെ കാണുന്ന രീതിയെത്തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നും വെറുമൊരു സുഹൃദ്സന്ദർശനമായി തുടങ്ങി പിന്നീട് വർഷങ്ങളായി പരസ്പരം അറിയുന്നവരുടേത് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒന്നായി അത് മാറുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'വിക്കി & നയൻ, നിങ്ങളിരുവരും സ്നേഹം മാത്രം നിറഞ്ഞ മനസ്സുള്ളവരാണ്' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിന്ധു അവർക്ക് നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
സിന്ധുവിന്റെ ഈ പോസ്റ്റിന് സ്നേഹനിർഭരമായ മറുപടിയുമായി നയൻതാരയും വിഘ്നേഷും രംഗത്തെത്തി. "നിങ്ങൾക്കായി സ്നേഹം മാത്രം..." എന്നായിരുന്നു നയൻതാരയുടെ കമന്റ്. കൂടാതെ സിന്ധുവിന്റെ പോസ്റ്റ് തങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലും ഇരുവരും പങ്കുവെച്ചു. "കോർട്ടിൽ കാണുന്ന കടുപ്പക്കാരിയായ വ്യക്തിയല്ല നിങ്ങൾ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വലിയൊരു മനസ്സാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്" എന്ന് വിഘ്നേഷ് ശിവൻ സിന്ധുവിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. സെലിബ്രിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ആരാധകർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register