Madhyamam
    16 Dec 2025 10:02 PM IST
    16 Dec 2025 10:02 PM IST

    വിജയ് സാറുമായി പ്രധാന രംഗം പങ്കിടുന്നു, ജനനായകനിലേത് ഗസ്റ്റ് റോൾ- നരേൻ

    വിജയ് സാറുമായി പ്രധാന രംഗം പങ്കിടുന്നു, ജനനായകനിലേത് ഗസ്റ്റ് റോൾ- നരേൻ
    Listen to this Article

    പൂർണമായും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന വിജയിയുടെ അവസാന ചിത്രമാണ് ജനനായകൻ. ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. വൻ താരനിര തന്നെ വേഷമിടുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗസ്റ്റ് റോളിൽ വരുന്നതിലെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നരേയൻ. വിജയ് സാറുമായി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സീനാണ് എനിക്കുള്ളത്, ഇന്‍റൻസീവായ സീനുകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. അത് അദ്ദേഹം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തു- നരേയൻ പറഞ്ഞു.

    സൂപ്പർസ്റ്റാറുമായാണ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മുമ്പും വിജയ്ക്കൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്നും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ താരപരിവേഷം സ്വഭാവത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലെന്നും നരേയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമ എക്കോയാണ് നരേയന്‍റെ അവസാനമായി റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമ. ജനനായകൻ 2026 പൊങ്കൽ റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. വിജയ് പൊലീസ് ഓഫീസറായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ പൂജ ഹെഡ്ജെ, ബോബി ഡിയോൾ. പ്രകാശ്് രാജ്, ഗൗതം മേനോൻ, പ്രിയ മണി, മമിത ബൈജു എന്നിങ്ങനെ വൻ താരനിര തന്നെ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

