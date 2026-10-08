സിനിമയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് കാർഗിൽ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക്; 20 കിലോ ഭാരം കുറച്ച് സൈനികർക്കൊപ്പം നിന്ന നാനാ പടേക്കർ

സിനിമയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് കാർഗിൽ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക്; 20 കിലോ ഭാരം കുറച്ച് സൈനികർക്കൊപ്പം നിന്ന നാനാ പടേക്കർtext_fields
അഭിനയജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇടവേളയെടുത്ത് കാർഗിൽ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് പോയ നടൻ നാനാ പടേക്കറിന്റെ സൈനിക സേവനത്തിന്റെ ഓർമകൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. 1999ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധകാലത്ത് പ്രത്യേക അനുമതി നേടിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനൊപ്പം മുന്നണിയിലെത്തിയത്.
75-ാം വയസ്സിൽ ഗോവയിലെ വസതിയിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് നാനാ പടേക്കർ അന്തരിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാജീവിതത്തിനപ്പുറമുള്ള നിരവധി അധ്യായങ്ങളും വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ദേശീയ പുരസ്കാരം മൂന്ന് തവണ നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അഭിനയത്തിന് പുറമെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു.
1999ൽ കാർഗിൽ യുദ്ധം രൂക്ഷമായ സമയത്താണ് രണ്ട് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിരുന്ന നാനാ പടേക്കർ തന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിന് ഇടവേള നൽകി യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നണിയിലെത്തണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ആദ്യം അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്ക് മാത്രമേ അത്തരമൊരു അനുമതി നൽകാൻ കഴിയൂവെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു.
തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് മന്ത്രിയെ ബന്ധപ്പെട്ടു. അന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസുമായി നാനാ പടേക്കറിന് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ഇത് സാധ്യമല്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ സൈന്യത്തോടൊപ്പം തനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് നാനാ വിശദീകരിച്ചു.
സാധാരണയായി സൈന്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം ആറുമാസമാണെങ്കിലും താൻ മൂന്ന് വർഷം സൈനികരോടൊപ്പം പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാനാ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം മനസ്സിലാക്കിയ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് ഒടുവിൽ “എപ്പോൾ പോകണം?” എന്ന് ചോദിച്ചതായി നാനാ പടേക്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു.
1999 ആഗസ്റ്റിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നാനാ പടേക്കർ നിയന്ത്രണരേഖക്ക് സമീപമുള്ള കാർഗിൽ മേഖലയിൽ ചെലവഴിച്ചു. സൈനികരെ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ബേസ് ആശുപത്രിയിലും അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തു. ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നാനാ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
കാർഗിലിലെ അതികഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ശ്രീനഗറിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്റെ ശരീരഭാരം 76 കിലോഗ്രാമായിരുന്നെന്നും തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും അത് 56 കിലോയായെന്നും നാനാ പറഞ്ഞിരുന്നു.
അതായത്, യുദ്ധമേഖലയിലെ രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ട സേവനത്തിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം 20 കിലോ ഭാരം കുറഞ്ഞു. സിനിമാതാരമെന്ന നിലയിൽ സൗകര്യപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കാമായിരുന്ന സമയത്താണ് യുദ്ധമുഖത്തെ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം സ്വയം എത്തിയത്.
നാനാ പടേക്കർ പിന്നീട് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയുമായും സജീവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. വിരമിച്ച സൈനികർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ധനസമാഹരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
നാനാ പടേക്കറുടെ മകൻ മൽഹാർ പടേക്കറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവിവരം പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളോട് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 8ന് പുലർച്ചെ ഗോവയിലെ ഡോണ പൗളയിലെ വസതിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. പുലർച്ചെ ഏകദേശം 5.20ഓടെയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രാഥമിക വിവരം.
അഭിനയത്തിലൂടെ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ നാനാ പടേക്കറുടെ ജീവിതത്തിലെ കാർഗിൽ അധ്യായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ്. സിനിമയുടെ വെള്ളിത്തിരയിൽ നിന്ന് യഥാർഥ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ ആ യാത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ കഥകളിലൊന്നായി ഇപ്പോഴും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത്.
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