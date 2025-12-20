Begin typing your search above and press return to search.
    20 Dec 2025 10:17 AM IST
    20 Dec 2025 12:54 PM IST

    'അയാൾ കഥയെഴുത്ത് നിർത്തി... ശാരീരിക അവശതകൾക്കിടയിലും ശ്രീനിവാസൻ തന്‍റെ ചിന്തകളെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു' -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    അയാൾ കഥയെഴുത്ത് നിർത്തി... ശാരീരിക അവശതകൾക്കിടയിലും ശ്രീനിവാസൻ തന്‍റെ ചിന്തകളെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
    നടൻ ശ്രീനിവാസന്‍റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗേവിന്ദൻ. നർമത്തിന്‍റെ മേമ്പോടിയോടെ സാധാരണക്കാരന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിക്കുവാൻ ശ്രീനിവാസന് സവിശേഷമായ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. അവസാനം കണ്ടപ്പോഴും ശാരീരികമായ പലവിധ അവശതകൾക്കിടയിലും ശ്രീനിവാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചിന്തകളെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ശ്രീനിവാസനോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രവും എം.വി ഗോവിന്ദൻ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

    എം.വി. ഗോവിന്ദന്‍റെ പോസ്റ്റ്

    മലയാളികളുടെ ചിന്തകളെയും ഭാവനയെയും നർമബോധത്തെയും ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ച അയാൾ കഥയെഴുത്ത് നിർത്തി. കാലത്തിന്‍റെ അക്കരെ അക്കരെ അക്കരെ നിന്നും ഇനിയും സിനിമാ ലോകത്തിന് ആ മഹാപ്രതിഭ നിത്യ പ്രചോദനമാകും. അവസാനം കണ്ടപ്പോഴും ശാരീരികമായ പലവിധ അവശതകൾക്കിടയിലും ശ്രീനിവാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചിന്തകളെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

    നർമത്തിന്റെ മേമ്പോടിയോടെ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിക്കുവാൻ ശ്രീനിവാസന് സവിശേഷമായ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ദശകങ്ങളോളം ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ സർവമേഖലയിലും തിളങ്ങി നിന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. വായനശാലകൾ സജീവമായ പാട്യത്തെ ബാല്യകാലമാണ് ശ്രീനിവാസനിൽ വായനയിലും നാടകാഭിനയത്തിലും കമ്പമുണർത്തിയത്.

    ഉൾക്കാമ്പുള്ള പ്രമേയങ്ങളെ അതീവഹൃദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സർഗശേഷി സിനിമയുള്ള കാലത്തോളം സ്മരിക്കപ്പെടും. അനശ്വര കലാകാരന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന്റെയും അഗാധമായ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു.

