Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 7:43 AM IST

    സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​ർ​ജി​ത് പാ​ടി; ഫ്യൂ​സൂ​രി സം​ഘാ​ട​ക​ർ

    ല​ണ്ട​നി​ൽ അ​ർ​ജി​ത് സി​ങ്ങി​ന്റെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​യി
    cancel

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ർ​ജി​ത് സി​ങ് എ​ന്ന അ​നു​ഗൃഹീ​ത ഗാ​യ​ക​ന്റെ ഒ​രു വി​ഡി​യോ വൈ​റ​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ന്റെ ഫേ​വ​റ​റ്റു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ‘സ​യ്യാ​ര’​യി​ലെ ടൈ​റ്റി​ൽ ട്രാ​ക് ഒ​രു വേ​ദി​യി​ൽ ലൈ​വാ​യി ആ​ല​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ർ​ജി​ത്. പാ​ട്ടി​ൽ മു​ഴു​കി സ​ദ​സ്സ് മു​ഴു​വ​നും അ​തേ​റ്റുപാ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പെ​ട്ടെ​ന്ന് ശ​ബ്ദ​വും വെ​ളി​ച്ച​വും ഓ​ഫാ​വു​ന്നു!

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ല​ണ്ട​നി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​ണി​ത്. ലോ​കം മുഴു​വ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ള്ള ഗാ​യ​ക​നാ​ണ് അ​ർ​ജി​ത്. ല​ണ്ട​നി​​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ൺ​സേ​ർ​ട്ടി​ന് പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി. പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങാ​ൻ അ​ൽ​പം വൈ​കി. എ​ങ്കി​ലും അ​ർ​ജി​ത് പാ​ടി​ത്തി​മിർ​ത്തു; സ​ദ​സ്സും അ​ത് ന​ന്നാ​യി ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. സ​മ​യം പോ​യ​തേ അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ല. രാ​ത്രി പ​ത്ത​ര​യാ​യ​പ്പോ​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ദ​സ്സിന്റെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി അ​ർ​ജി​ത് ‘സ​യ്യാ​ര’​കൂ​ടി പാ​ടാ​മെ​ന്നാ​യി. അ​തു​പ​ക്ഷേ, സം​ഘാ​ടക​ർ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചി​ല്ല. പാ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​രി​ലൊ​രാ​ൾ പോ​യി വൈ​ദ്യുതി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചു. സം​ഭ​വം ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ലി​യ വി​വാ​ദ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​​രാ​ധ​ക​രോ​ട് യാ​ത്ര​പോ​ലും പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​ൽ സ​ങ്ക​ട​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ർ​ജി​ത്തും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

