Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightആരാധകർ കാത്തിരുന്ന...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 2:39 PM IST

    ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ആശംസ എത്തി; ഇച്ചാക്കക്ക് പിറന്നാളാശംസകളുമായി മോഹൻലാൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ആശംസ എത്തി; ഇച്ചാക്കക്ക് പിറന്നാളാശംസകളുമായി മോഹൻലാൽ
    cancel

    മലയാളത്തിന്‍റെ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇന്ന് 74ാം പിറന്നാളാണ്. നിരവധിപ്പേരാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാളിന് ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മോഹൻ ലാലിന്‍റെ ആശംസക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ, തന്‍റെ ഇച്ചാക്കക്ക് മോഹൻലാൽ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പിറന്നാൾ ആശംസ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'പ്രിയപ്പെട്ട ഇച്ചാക്കക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്.

    അതേസമയം, പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മമ്മൂട്ടി പുതിയ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 'എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും നന്ദിയും പിന്നെ സർവശക്തനും' എന്ന കുറുപ്പോടെയാണ് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്. കറുത്ത ലാന്‍ഡ് ക്രൂസറില്‍ ചാരി കടലിലേക്ക് നോക്കി നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രമാണ് താരം പങ്കിട്ടത്. ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഇത്തവണത്തെ പിറന്നാൾ.

    തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ കമന്‍റുകളിൽ അധികവും. രാജാവിന്‍റെ വരവിനായി ജനങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആ ദിവസം വന്നെത്തി, രാജാവ് തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് ഒരു കമന്‍റ്. തീരത്ത് തിരയിലെ താരം എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് രമേശ് പിഷാരടിയുടെ കമന്‍റ്. ഇത് ്ബർത്ത് ഡേ അല്ല, റീബർത്ത് ഡേ ആണെന്നാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് കുറിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മമ്മൂട്ടിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    മമ്മൂട്ടി കേരളത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കൊച്ചിയിലെ വീടിന് മുന്നില്‍ ഇന്നലെ അര്‍ധരാത്രി ആരാധകര്‍ പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടത്തിയിരുന്നു. ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നും മധുരം വിതരണം ചെയ്തുമായിരുന്നു ആഘോഷം. രാത്രി 12ന് മമ്മൂട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ആരാധകരുടെ വിഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MammoottyMohanlalEntertainment NewsBirthday
    News Summary - Mohanlal wishes mammootty
    Similar News
    Next Story
    X