സിനിമയിൽ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും മണ്ണിലേക്കിറങ്ങി മോഹൻലാൽ; താരത്തിന്റെ ഫാം ഹൗസും ജൈവകൃഷിയും...text_fields
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളായ മോഹൻലാൽ വെള്ളിത്തിരയിൽ വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുമ്പോഴും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മണ്ണുമായി ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. അഭിനയത്തിന് പുറമെ സംഗീതം, ബിസിനസ്സ്, മാജിക് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തന്റേതായ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച ലാൽ, കോവിഡ് മഹാമാരിയെത്തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്താണ് കൃഷിയിലേക്ക് കൂടുതൽ സജീവമായി ഇറങ്ങിയത്. കൊച്ചിയിലെ കലൂരിലുള്ള തന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള അര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ഹരിതതുരുത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തന്റെ ഈ കൃഷിരീതിയെക്കുറിച്ച് താരം മുൻപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരുദിവസം തുടങ്ങിയതല്ല ഈ യാത്ര, 2010-കളുടെ മധ്യത്തോടെ തന്നെ അദ്ദേഹം കൃഷിയിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. പാവൽ, പയർ, വെണ്ടയ്ക്ക, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, കുമ്പളങ്ങ, മത്തങ്ങ, ചോളം, കപ്പ തുടങ്ങി അടുക്കളക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളെല്ലാം താൻ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ വലിയ സ്ഥലം വേണമെന്നില്ലെന്നും സ്ഥലം കുറവാണെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗുകളിലും കൃഷി ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. താൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ കൃഷിഭൂമിയിലെ ഈ വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. മുൻ കൃഷിമന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽകുമാറും മോഹൻലാലിന്റെ ഈ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു.
അഭിനയരംഗത്തും റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം. ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദൃശ്യം 3-ന്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം താരം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കി. ആഗോളതലത്തിൽ 219.75 കോടി രൂപയാണ് ഈ ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത്. ഇതോടെ, 200 കോടിയിലധികം കളക്ഷൻ നേടുന്ന മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളുടെ ഉടമയായി മാറാൻ മോഹൻലാലിനായി. 'എൽ2: എമ്പുരാൻ', 'തുടരും' എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് വൻ വിജയ ചിത്രങ്ങൾ. തിരക്കേറിയ സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിലും കൃഷിയെ ഒരു പാഷനായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന മോഹൻലാൽ, പലർക്കും ഒരു വലിയ പ്രചോദനം തന്നെയാണ്.
