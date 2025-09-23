Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_right‘ഫാൽക്കെ’ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 9:32 AM IST

    ‘ഫാൽക്കെ’ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ‘ദൃ​ശ്യം 3’ സെ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ലാ​ലേ​ട്ട​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഫാൽക്കെ’ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ‘ദൃ​ശ്യം 3’ സെ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ലാ​ലേ​ട്ട​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക്
    cancel
    Listen to this Article

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ച​ല​ച്ചി​ത്ര ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ദാ​ദാ സാ​ഹെ​ബ് ഫാ​ൽ​ക്കെ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ പ്രി​യ​താ​രം മോ​ഹ​ൻലാ​ൽ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത് ‘ദൃ​ശ്യം 3’ന്റെ ​സെ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന്. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ അ​ഭി​ന​യ ക​രി​യ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഹി​റ്റു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ‘ദൃ​ശ്യ’​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം​പ​തി​പ്പി​ന്റെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം എ​റ​ണാ​കു​ളം പൂ​ത്തോ​ട്ട​യി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ-​ജീ​ത്തു ജോ​സ​ഫ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ലെ മൂ​ന്നാം ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് പൂ​ത്തോ​ട്ട ലോ ​കോ​ള​ജി​ലാ​ണ് പൂ​ജ​യോ​ടെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഒ​രു​പാ​ട് സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മ്പോ​ൾ ഇ​നി​യും സ​ന്തോ​ഷം കൂ​ടു​മെ​ന്നും, തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് കൊ​ച്ചി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.​

    ദൃ​ശ്യം ത്രീ ​പൂ​ജ​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. 2023ലെ പുരസ്കാരമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 23ന് നടക്കുന്ന ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പുരസ്കാരം മോഹൻലാലിന് സമ്മാനിക്കും.

    സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാർശ പ്രകാരം 2023ലെ അഭിമാനകരമായ ദാദാ സാഹെബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് മോഹൻലാലിന് നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദാദാ സാഹെബ് ഫാൽകെയുടെ 100ാം ജന്മവാർഷികമായ 1969 മുതലാണ് ഈ പുരസ്കാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകി തുടങ്ങിയത്.

    അതേസമയം, മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം 55 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആണ് നിലവിലെ പ്ലാൻ. ജോർജ്കുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ആണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ജീത്തു ജോസഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു ഹെവി ഇന്റലിജെന്റ് സിനിമയല്ല മൂന്നാം ഭാഗമെന്നും ജീത്തു ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MohanlalDadasaheb Phalke AwardEntertainment NewsDrishyam 3
    News Summary - mohanlal dada saheb phalke award
    Similar News
    Next Story
    X