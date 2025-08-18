Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_right‘‘അച്ചൻകുഞ്ഞിന്...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 1:56 PM IST

    ‘‘അച്ചൻകുഞ്ഞിന് വി​ല്ല​ത്ത​രം സി​നി​മ​യി​ലേ ഉ​ള്ളൂ’’; ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് ഭാര്യ

    text_fields
    bookmark_border
    Actor Achankunju wife
    cancel
    camera_alt

    അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞി​നു ല​ഭി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡ്​ ശി​ൽ​പ​വു​മാ​യി അ​ച്ചാ​മ്മ

    വി​ല്ല​നാ​യി നി​റ​ഞ്ഞാ​ടു​മ്പോ​ൾ ആ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തോ​ട്​ വെ​റു​പ്പ്​ തോ​ന്നി​ക്കും വി​ധ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ഭി​ന​യ​ചാ​തു​രി. എ​ന്നാ​ൽ ‘‘സി​നി​മ​യി​ൽ മാ​​ത്ര​മേ വി​ല്ല​ത്ത​ര​മു​ള്ളൂ. സാ​ധു​വാ​ണ്, അ​ടു​ത്ത​റി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക​റി​യാം. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല’’ എ​ന്ന്​ ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്നു ഭാ​ര്യ അ​ച്ചാ​മ്മ. 21 ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​വാ​ഹം.

    ബോ​ട്ട്​ ജെ​ട്ടി​ക്കു സ​മീ​പ​ത്തെ മ​ണ്ണു​​കൊ​ണ്ടു​ള്ള കു​ഞ്ഞു​വീ​ട്​ ക​ണ്ട​​പ്പോ​ൾ പെ​ണ്ണി​ന്‍റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ത്ര പി​ടി​ച്ചി​ല്ല. ന​ല്ല ത​ണ്ടും​ത​ടി​യു​മു​ള്ള​വ​നാ​ണ്. ജോ​ലി ചെ​യ്​​തു​ പോ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​വു​മു​ണ്ട്. അ​തു​മ​തി എ​ന്‍റെ മോ​ൾ​ക്ക്. വീ​ടൊ​ക്കെ അ​വ​രു​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കോ​ളും​ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ പെ​ണ്ണി​ന്‍റെ അ​ച്​ഛ​ൻ അ​വ​രു​ടെ വാ​യ​ട​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഒ​രു​മി​ച്ച്​ ജീ​വി​തം തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴും പ​രാ​തി പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​യി പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.​ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ പ​ണി​ക്കാ​യി ജെ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. വ​ള്ള​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന ച​ര​ക്ക്​ പി​ടി​വ​ണ്ടി​യി​ലാ​ക്കി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ണം. ഒ​ന്ന​രാ​ട​മാ​ണ്​ പ​ണി. പ​ണി​യി​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ൾ നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ൻ പോ​കും. സം​സ്​​ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡ്​ വാ​ങ്ങാ​ൻ പോ​യ​പ്പോ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക്​ ​​അ​ച്ചാ​മ്മ​യെ​യും കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. അ​താ​യി​രു​ന്നു അ​ച്ചാ​മ്മ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ദൂ​ര​യാ​ത്ര.

    കോ​ട്ട​യം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ രാ​ജ്​​മ​ഹ​ൽ തി​യ​റ്റ​റി​ലാ​ണ്​ ‘ലോ​റി’ ക​ണ്ട​ത്. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലും ന​ടി​മാ​രാ​യ സു​കു​മാ​രി​യും സീ​മ​യും വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ഹൃ​ദ​വ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട്​ മ​ദ്യ​പാ​നം തു​ട​ങ്ങി. 1987ൽ 56ാം​വ​യ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞ്​ പ​ണി​യി​പ്പി​ച്ച വീ​ട്ടി​ൽ 92 കാ​രി​യാ​യ അ​ച്ചാ​മ്മ​യും മ​ക​ൻ​ സാ​ജ​നും മ​രു​മ​ക​ൾ മേ​ഴ്​​സി​യു​മാ​ണ്​ താ​മ​സം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kottayam NewsMemoriesMovie actorEntertainment News
    News Summary - memory of actor achankunju
    Similar News
    Next Story
    X