    Posted On
    date_range 17 May 2026 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 10:30 AM IST

    'മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ അന്തസ്സ് നിലനിർത്തണം'; വിജയ്-തൃഷ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് മാളവിക മോഹനൻ

    മാളവിക മോഹനൻ

    തമിഴ് ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് നിന്ന് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത നടി മാളവിക മോഹനൻ പങ്കെടുത്ത ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ, തമിഴ് സൂപ്പർതാരം വിജയിയെയും നടി തൃഷയെയും കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ഈ ചോദ്യങ്ങളോട് മാളവിക പ്രതികരിച്ച രീതിയും, തുടർന്ന് താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പും ഇപ്പോൾ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

    ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് വിജയിയെയും തൃഷയെയും അടുത്തിടെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് മാളവികയോട് ചോദ്യമുയർന്നത്. തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചോദ്യം കേട്ടയുടൻ താരം അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത്?' എന്നായിരുന്നു മാളവികയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മറുപടി. അനാവശ്യമായ ഗോസിപ്പുകളിലേക്ക് തന്നെ വലിച്ചിഴക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ താരം അപ്പോൾത്തന്നെ തടയുകയായിരുന്നു. ഈ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിച്ചത്. വളരെ പക്വതയോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും ഈ സാഹചര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്ത മാളവികയെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധി ആരാധകർ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.

    എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ തന്റെ നിലപാട് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മാളവിക എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടും മാധ്യമങ്ങളോടും തനിക്ക് എപ്പോഴും വലിയ ബഹുമാനമാണുള്ളതെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പരിപാടിക്കിടെ ചിലർ തികച്ചും അനാവശ്യവും തരംതാണതുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചതായും, വാർത്തകൾ സൻസേഷണൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതെന്നും മാളവിക കുറ്റപ്പെടുത്തി. മാധ്യമപ്രവർത്തനം അതിരുകടക്കുന്നതിലുള്ള തന്റെ വിയോജിപ്പ് താരം ഈ കുറിപ്പിലൂടെ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    തനിക്ക് വിജയിയുമായുള്ള ദീർഘകാലത്തെ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചും മാളവിക ഈ കുറിപ്പിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന ആളാണ് 'ദളപതി' വിജയ് എന്നും, അദ്ദേഹത്തോട് തനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും താരം പറഞ്ഞു. വിജയ് തന്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മാളവിക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ വളർച്ച അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭാവിയിലെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ എല്ലാവരുടെയും അന്തസ്സ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും താരം വ്യക്തമാക്കി.

    ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത് 2021-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മാസ്റ്റർ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലാണ് മാളവിക മോഹനൻ വിജയിയുടെ നായികയായി അഭിനയിച്ചത്. വിജയ് സേതുപതി വില്ലനായി എത്തിയ ഈ ചിത്രം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷം തമിഴ് സിനിമാ തിയറ്ററുകൾക്ക് വലിയ ഉണർവാണ് നൽകിയത്. അടുത്തിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ, ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിൽ വെച്ച് വിജയിയെ ആദ്യമായി കണ്ട ഓർമ്മകളും മാളവിക പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. സെറ്റിൽ വളരെ ശാന്തനും അച്ചടക്കമുള്ളതുമായ പെരുമാറ്റമാണ് വിജയിയുടേതെന്നും, എന്നാൽ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വളരെ സൗഹൃദത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും പെരുമാറുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും മാളവിക പറഞ്ഞിരുന്നു.

    TAGS:malavika mohananMovie NewsTrisha KrishnanCelebritiesActor Vijay
    News Summary - 'Media should maintain its dignity'; Malavika Mohanan responds to questions about Vijay-Trisha relationship
