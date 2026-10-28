മമ്മൂട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക ശീലങ്ങളും ആസ്തിയും, മകൾ സുറുമിയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് താരം നൽകിയ അടിത്തറ; ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പറയുന്നത്...text_fields
മലയാള സിനിമയുടെ സ്വന്തം മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റായ സനിൽ കുമാർ പങ്കുവെച്ച വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇപ്പോൾ ആരാധകർക്കിടയിലും സിനിമാ ലോകത്തും വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ്സ് നിക്ഷേപങ്ങളും വിശ്വസ്തതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തുവരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സനിൽ കുമാർ. മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര നായകനായി തിളങ്ങിനിൽക്കുമ്പോഴും വലിയ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തുചാടാൻ മമ്മൂട്ടി സാധാരണയായി തയാറാകാറില്ലെന്നാണ് സനിൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി സജീവമായ മമ്മൂട്ടി വലിയ സാമ്പത്തിക റിസ്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയാണ് എപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത്. ബിസിനസ്സ് രംഗത്തെ വലിയ റിസ്കുകളെക്കാൾ സുരക്ഷിതവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പായ നേട്ടം തരുന്നതുമായ ഭൂമി നിക്ഷേപങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം മുൻഗണന നൽകുന്നത്. തന്റെ ആസ്തികൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും സാമ്പത്തിക ബോധവും താരത്തിനുണ്ടെന്നും സനിൽ കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മമ്മൂട്ടി വിജയകരമായി മാറ്റിയ ഒരു സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചും സനിൽ കുമാർ ഓർമിക്കുന്നുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൾ സുറുമിയും ഭർത്താവ് ഡോ. മുഹമ്മദ് റഹാൻ സയീദും ചേർന്ന് നടത്തിയ 'മദർഹുഡ്' എന്ന പ്രസവചികിത്സാ മാതൃകാ സ്ഥാപനത്തിൽ താരം ഒരു പ്രധാന ഓഹരി ഉടമയായിരുന്നു. ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെപ്പോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സർവ്വസാധാരണമാകുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തുടങ്ങിയ ആ സംരംഭത്തെ ഒരു വിജയ കഥയാക്കി മാറ്റാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് സാധിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു വിദേശ കമ്പനി അത് വൻ തുകക്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ അനാവശ്യമായ ബിസിനസ്സ് സാഹസങ്ങൾക്ക് മുതിരാതെ സുരക്ഷിതമായ മേഖലകളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപം നടത്തി തന്റെ സമ്പത്ത് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ വിജയമന്ത്രം എന്ന് സനിൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മലയാളികളുടെ പ്രിയനടൻ എന്നതിലുപരി, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രതയും കൃത്യതയും പുലർത്തുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ രീതികൾ പലർക്കും വലിയൊരു മാതൃകയാണ്.