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    മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി മമ്മൂട്ടി

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    മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി മമ്മൂട്ടി
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    ഏക്താ നഗർ (ഗുജറാത്ത്):'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ വിസ്മയ പ്രകടനത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മമ്മൂട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങി. ഗുജറാത്തിലെ ഏക്താ നഗറിൽ വെച്ചുനടന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചത്. മമ്മൂട്ടി വേദിയിലെത്തിയപ്പോൾ സദസ്സ് ഒന്നടങ്കം എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കയ്യടിച്ചാണ് ആദരമർപ്പിച്ചത്. 'ചന്തു ചാമ്പ്യൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ബോളിവുഡ് താരം കാർത്തിക് ആര്യനും മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം പങ്കിട്ടു.

    മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ നാലാമത്തെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരമാണിത്. നീണ്ട കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഈ പരമോന്നത അംഗീകാരം അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തുന്നത്. 1990-ൽ 'മതിലുകൾ', 'ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ആദ്യമായി പുരസ്കാരം നേടിയ അദ്ദേഹം, പിന്നീട് 1994-ൽ 'പൊന്തൻ മാട', 'വിധേയൻ' എന്നിവയ്ക്കും 1999-ൽ 'ഡോ. ബാബാസാഹെബ് അംബേദ്കറി'നും ഈ നേട്ടം ആവർത്തിച്ചിരുന്നു.

    "നാലാമതും ഈ ബഹുമതി ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്റെ സിനിമാ യാത്രയിൽ താങ്ങായി നിന്ന സംവിധായകർക്കും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും സഹതാരങ്ങൾക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ രസിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഏതൊരു കലാകാരനും ഇത്തരം അംഗീകാരങ്ങൾ വലിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മമ്മൂട്ടി പ്രതികരിച്ചു. രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ പീരിയഡ് ഹൊറർ ചിത്രത്തിന്റെ മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിന് ഷെഹ്നാദ് ജലാലും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇതോടെ പുരസ്കാര വേദിയിൽ രണ്ട് അവാർഡുകളുടെ തിളക്കത്തിലാണ് 'ഭ്രമയുഗം'. അർജുൻ അശോകൻ, സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, അമൽഡ ലിസ് തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. 72-ാമത് ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ മറ്റ് പ്രമുഖ മലയാളി ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. മികച്ച ഗായികയായി വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയും ('എ.ആർ.എം'), മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനായി ഷെഹ്നാദ് ജലാലും ('ഭ്രമയുഗം') അവാർഡുകൾ സ്വീകരിച്ചു.

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    News Summary - Mammootty Receives 4th National Award for Best Actor
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