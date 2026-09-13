ജെൻ-സിയുടെ എയ്റ്റീസ് ട്രെൻഡിന് ചെക്ക്; മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

ജെൻ-സിയുടെ എയ്റ്റീസ് ട്രെൻഡിന് ചെക്ക്; മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽtext_fields
കൊച്ചി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ ആകെ കീഴടക്കി മുന്നേറുന്ന '80സ് റെട്രോ ലുക്ക്' ട്രെൻഡിന് വിപരീതമായി, യാതൊരുവിധ വെർച്വൽ സഹായവുമില്ലാതെ ജെൻ-സി ലുക്കിൽ തിളങ്ങി മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ യുവാക്കൾ എ.ഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 1980-കളിലെ വിന്റേജ് ലുക്കിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, അക്കാലത്ത് മലയാള സിനിമയെ നയിച്ച ഒറിജിനൽ 'ഒജി' താരം തന്റെ പുതിയ ലുക്കിലൂടെ ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ്.
ചിത്രങ്ങളിൽ വിന്റേജ് ഫാഷനും ഫേഡഡ് കളർ ടോണുകളും പരീക്ഷിച്ച് നൊസ്റ്റാൾജിക് ഭംഗി കണ്ടെത്താനാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ മത്സരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രായത്തെ വെറും അക്കങ്ങൾ മാത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന മമ്മൂട്ടി, ഒരു ന്യൂജെൻ ഹെയർസ്റ്റൈലിന്റെയും സ്വാഭാവിക പ്രസരിപ്പിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് പുതിയ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. "2കെ പിള്ളേർ എയ്റ്റീസ് ട്രെൻഡിന് പിറകെ പോവുമ്പോൾ ഒരു എഐ സഹായവുമില്ലാതെ ഒറിജിനൽ എയ്റ്റീസുകാരൻ ഇവിടെ ജെൻസി ലുക്കിൽ വിലസുന്നു" എന്ന തരത്തിലുള്ള രസകരമായ കമന്റുകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നത്.
ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെയും ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകളെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാനും തലമുറകളുടെ സീമകളെ ഭേദിച്ച് എപ്പോഴും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനുമുള്ള തന്റെ അപാരമായ ശേഷി ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ താരം ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ മെഗാസ്റ്റാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥ ഫാഷൻ ട്രെൻഡ് സെറ്റർ എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ആവേശം.
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