Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 9:07 AM IST

    പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ലാ​ലു​വി​ന് സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം ഇ​ച്ചാ​ക്ക...

    പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ലാ​ലു​വി​ന് സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം ഇ​ച്ചാ​ക്ക...
    ദാ​ദാ​സാ​ഹെ​ബ് ഫാ​ൽ​ക്കെ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​നെ പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ച് മ​മ്മൂ​ട്ടി​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും. ഇ​രു​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ച് അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന, മ​ഹേ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ട്രി​യ​റ്റി​ന്റെ സെ​റ്റി​ലാ​ണ് ‘പ്രി​യ ലാ​ലു​വി​ന് ഇ​ച്ചാ​ക്ക​യു​ടെ ആ​ദ​രം’ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.

    ബൊ​ക്കെ ന​ൽ​കി, ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ച ഫോ​ട്ടോ മ​മ്മൂ​ട്ടി ​ത​ന്നെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ‘ഫാ​ൽ​ക്കെ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ലാ​ലു​വി​ന് സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം’ എ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ത്തി​നൊ​പ്പം മ​മ്മൂ​ട്ടി കു​റി​ച്ചു. ഫാ​ൽ​കെ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ‘പാ​ട്രി​യ​റ്റി’​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    അതേസമയം, വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ 71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ്ദാന ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു മോഹൻലാലിന് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ രജനികാന്ത്, അക്കിനേനി നാഗേശ്വര റാവു, രാജ്കുമാർ, ശിവാജി ഗണേശൻ തുടങ്ങിയ നടന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇതുവരെ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

    സിനിമ മേഖലക്ക് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവന കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിവരുന്ന പുരസ്ക്കാരത്തിന് മലയാളത്തിൽ നിന്നും 2004ൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അർഹനായിരുന്നു. എങ്കിലും, ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാള നടൻ മോഹൻലാലാണ്.

    17 വർഷത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പാട്രിയറ്റ്. ട്വന്‍റി-ട്വന്‍റി എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി അവസാനമായി ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചത്. കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

    TAGS:MammoottyMohanlalDadasaheb Phalke AwardEntertainment News
    News Summary - Mammootty honours Mohanlal on Patriot set after Dadasaheb Phalke Award win
