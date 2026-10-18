'മമിത ബൈജുവും ആലിയ ഭട്ടും അഭിനയ പ്രതിഭകൾ'; ഇഷ്ട താരങ്ങളെക്കുറിച്ച് എസ്.ജെ സൂര്യ

'മമിത ബൈജുവും ആലിയ ഭട്ടും അഭിനയ പ്രതിഭകൾ'; ഇഷ്ട താരങ്ങളെക്കുറിച്ച് എസ്.ജെ സൂര്യtext_fields
പ്രമുഖ തമിഴ് നടനും സംവിധായകനുമായ എസ്.ജെ. സൂര്യ യുവനടിമാരായ മമിത ബൈജുവിനെയും ആലിയ ഭട്ടിനെയും അവരുടെ മികച്ച അഭിനയപ്രകടനങ്ങളെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. സിനിമകളിൽ അസാധാരണമായ അഭിനയമികവും സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും കാഴ്ചവെക്കുന്ന നടിമാരെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തമിഴിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'നടിപ്പ് അരാക്കി' (അഭിനയത്തിലെ രാക്ഷസി/ശക്തയായ പ്രതിഭ) എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് അദ്ദേഹം ഇവർക്കായി ഉപയോഗിച്ചത്.
അടുത്തിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് എസ്.ജെ. സൂര്യയുടെ ഈ പരാമർശം. അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ മികച്ച അഭിനയമികവ് പുലർത്തുന്ന നടിമാരെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തെല്ലും ആലോചിക്കാതെയാണ് മമിത ബൈജുവിന്റെയും ആലിയ ഭട്ടിന്റെയും പേരുകൾ പറഞ്ഞത്. "അടുത്തകാലത്തായി മമിത ബൈജു വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് ആലിയ ഭട്ടാണ്," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മലയാളം റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രമായ 'പ്രേമലു'വിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ മമിത ബൈജു വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായി മാറിയത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ് സിനിമകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്റെ കരിയർ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് ഈ യുവതാരം. വമ്പൻ താരനിരയോടൊപ്പം വേഷമിടാൻ അവസരം ലഭിച്ച മമിത ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദത്തെയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
രജനീകാന്ത് നായകനായെത്തുന്ന ഹൈ-വോൾട്ടേജ് ആക്ഷൻ ചിത്രം 'ജയിലർ 2'ൽ പ്രധാന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് കൈയടി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ്.ജെ. സൂര്യ. ഇതിനിടയിലാണ് സിനിമയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശംസയും ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. അഭിനയമികവുകൊണ്ട് മുൻനിര താരങ്ങളുടെ പോലും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാൻ മമിത ബൈജുവിനും ആലിയ ഭട്ടിനും സാധിക്കുന്നു എന്നത് സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിലും ആവേശമായിട്ടുണ്ട്.
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