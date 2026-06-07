ഹാസ്യത്തിൽ തുടങ്ങി അഭിനയത്തിന്റെ കൊടുമുടി കയറിയ പ്രതിഭ; സലിം കുമാറിന്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ...text_fields
കൊച്ചി: മലയാള സിനിമയിൽ ഹാസ്യവേഷങ്ങളിലൂടെ അരങ്ങുതകർക്കുകയും, പിന്നീട് തന്റേതായ അഭിനയശൈലികൊണ്ട് ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അത്ഭുതം തീർക്കുകയും ചെയ്ത നടനാണ് സലിം കുമാർ. മിമിക്രി വേദികളിലൂടെ കലാരംഗത്തെത്തിയ അദ്ദേഹം മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്.
2010ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ആദാമിന്റെ മകൻ അബു' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'അബു' എന്ന കഥാപാത്രം സലിം കുമാറിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. ആ വർഷം തന്നെ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. നിരവധി വേഷങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സലിം കുമാറിനെ തേടി നിരവധി തവണ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2005ൽ 'അച്ചനുറങ്ങാത്ത വീട്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം, 2010ൽ 'ആദാമിന്റെ മകൻ അബു' എന്ന ചിത്രത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം, 2013ൽ 'അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച ഹാസ്യതാരത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം, 2016ൽ 'കറുത്ത ജൂതൻ' എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മികച്ച കഥക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം എന്നിവ സലീം കുമാർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഹാസ്യ വേഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രവും തനിക്ക് വഴങ്ങുമെന്ന് സലിം കുമാർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീശ മാധവൻ, സി.ഐ.ഡി മൂസ, തെങ്കാശിപ്പട്ടണം, പുലിവാൽ കല്യാണം, കല്യാണ രാമൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ ഹാസ്യപ്രകടനങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നു. അതേസമയം, ഹാസ്യത്തിനപ്പുറം വൈകാരികമായ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ വേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു.
അഭിനയത്തിന് പുറമെ സിനിമയുടെ മറ്റ് മേഖലകളിലും സലിം കുമാർ തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത ജൂതൻ, ദൈവമേ കൈതൊഴാം കെ. കുമാറാകണം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം സംവിധായകനായും തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. അഭിനേതാവ് എന്നതിലുപരി, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലും സലിം കുമാർ ശ്രദ്ധേയനാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ വളർച്ചയിൽ തന്റേതായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ സലിം കുമാർ ഇനിയില്ല എന്നത് പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ സങ്കടത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്.
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