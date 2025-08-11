ഏറ്റവും മികച്ച എൻ.സി.സി കേഡറ്റ്, ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിൽ പരിശീലനം; പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഈ നടന് അവസരം കിട്ടിയില്ല!text_fields
ഏറെ ആരാധകരുള്ള നടനാണ് ആർ. മാധവൻ. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ്, കന്നഡ, മലയാളം എന്നീ സിനിമകളിലെ ആകർഷകമായ സ്ക്രീൻ സാന്നിധ്യവും വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രകടനങ്ങളും മാധവന്റെ സ്റ്റാർഡം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടെലിവിഷനിലും സിനിമയിലും എത്തിപ്പെടുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ യൂണിഫോം ധരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സ്വപ്നം.
ചെറുപ്പത്തിൽ നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർപ്സിലെ (എൻ.സി.സി.) വളരെ സജീവമായ അംഗമായിരുന്നു മാധവൻ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മികച്ച എൻ.സി.സി. കേഡറ്റായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ നേട്ടം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപൂർവ്വ അവസരം നേടിക്കൊടുത്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി, റോയൽ നേവി, റോയൽ എയർഫോഴ്സ് എന്നിവയോടൊപ്പം പരിശീലനം നേടാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എട്ട് കേഡറ്റുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആർ. മാധവൻ.
ഈ പരിശീലനത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ചേരാൻ മാധവൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ മാധവൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചു. എന്നാൽ കർശനമായ പ്രായ മാനദണ്ഡം അദ്ദേഹത്തിന് തടസമായി. സെലക്ഷനുള്ള പരമാവധി പ്രായപരിധിയേക്കാൾ ആറ് മാസം കൂടുതലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നിയമം മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു. ഈ സൈനിക പശ്ചാത്തലം കാരണം, 'ആരോഹൺ', 'രംഗ് ദേ ബസന്തി' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച സൈനിക വേഷങ്ങൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായിരുന്നുവെന്ന് ആരാധകർ പറയാറുണ്ട്.
സൈനിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാതായതോടെ മാധവൻ അക്കാദമിക് മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ബി.എസ്.സി ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. ആശയവിനിമയത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ വ്യക്തിത്വ വികസനവും പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ് കോഴ്സുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. 1996ൽ ഒരു ചന്ദനത്തിരി ടാൽക്ക് പരസ്യത്തിലൂടെയാണ് മാധവന്റെ സിനിമാ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ‘ബനേഗി അപ്നി ബാത്ത്, സീ ഹോക്സ്’ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. അത് സിനിമകളിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധവന്റെ സിനിമകൾക്ക് പ്രത്യേക ഫാൻ ബേസുണ്ട്.
