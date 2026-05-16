    date_range 16 May 2026 12:02 PM IST
    date_range 16 May 2026 12:02 PM IST

    'ഞാൻ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനല്ല, എന്നാൽ...'; തന്‍റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്ന മകന്റെ ആവശ്യം നിരസിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് മാധവൻ

    മാധവൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം

    ബോളിവുഡിലും തെന്നിന്ത്യയിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന നടൻ ആർ. മാധവൻ തന്റെ മകൻ വേദാന്ത് മാധവനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും വലിയ അഭിമാനത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. നീന്തൽ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കായി മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടുന്ന വേദാന്ത്, രാജ്യത്തിനായി ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കഠിനപരിശീലനം നടത്തുന്നത്. മകന്റെ ഈ കായിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മാധവൻ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും, കുട്ടികൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന, വിദ്യാലയങ്ങളിലെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും മുഖം കാണിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാകാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാധവൻ തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് അവർക്ക് നല്ല മൂല്യങ്ങളും മാനസിക പിന്തുണയും നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാതെ വെറുതെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാകരുത് എന്നാണ് മാധവന്റെ പക്ഷം.

    കുട്ടികളോടൊപ്പം 'ക്വാളിറ്റി ടൈം' അഥവാ ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചിലവഴിക്കണം എന്നത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണെന്ന് മാധവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മക്കളോടൊപ്പം എത്ര സമയം ചിലവഴിച്ചാലും അത് തികയാതെ വരും. ഒരു അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ യഥാർത്ഥ കടമ എന്നത് അവർക്ക് നല്ല കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും ശരിയായ ജീവിതമൂല്യങ്ങളും പകർന്നു നൽകുക എന്നതാണ്. മകന് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നോട് വന്ന്, 'പപ്പാ, നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നില്ല' എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞ ഒരു പഴയ സംഭവം മാധവൻ ഓർത്തെടുത്തു. അന്ന് തന്റെ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ രീതി ഉദാഹരണമാക്കിയാണ് മാധവൻ മകന് മറുപടി നൽകിയത്.

    തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ തന്റെ ഒരു സ്കൂൾ പരിപാടികൾക്കോ കായിക മത്സരത്തിനോ വന്നിരുന്നില്ലെന്ന് മാധവൻ മകനോട് പറഞ്ഞു. അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെപ്പോലെ ബേസ്ബോൾ കളികളോ വലിയ സ്കൂൾ ആഘോഷങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ അച്ഛന്റെ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ തണലായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. താൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം പണം കണ്ടെത്തുകയും മാനസികമായ കരുത്ത് പകരുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു ബന്ധമാണ് തന്നെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയതെന്നും, തന്റെ അച്ഛൻ തനിക്ക് നൽകിയ അതേ സാഹചര്യമാണ് താൻ മകനും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും മാധവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    സിനിമ എന്ന തന്റെ തിരക്കേറിയ പ്രൊഫഷൻ കാരണം സ്കൂളിലെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും വരാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് മാധവൻ മകനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ താനൊരു 'കോസ്മെറ്റിക് ഫാദർ' (ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അച്ഛൻ) ആയിരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മകനോട് തുറന്നുപറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വലിയ തെറ്റ് പറ്റിയാലും, എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും താൻ മകന്റെ പക്ഷത്തുണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പ് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനോട് എന്തും തുറന്നുപറയാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം മകനുണ്ടാകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ അച്ഛന്മാർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് തനിക്കും അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ തോന്നരുതെന്നും, ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ കുട്ടിയെപ്പോലെ പുറത്തുപോയി കളിച്ചു വളരാനാണ് മകനോട് താൻ പറയാറുള്ളതെന്നും മാധവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    മകനുമായി എല്ലാ ദിവസവും ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയോ, എപ്പോഴും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതി തങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് മാധവൻ മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വേദാന്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് അച്ഛനെയായിരിക്കും. ഭാവിയിൽ തന്റെ പേരക്കുട്ടികൾ തന്നെ 'താത്ത' (മുത്തശ്ശൻ) എന്ന് വിളിച്ച് അടുത്ത് വരണമെന്നും, എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വേദാന്ത് തന്നോട് 'അച്ഛാ, നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നന്നായി വളർത്തിയത്?' എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുമാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് മാധവൻ പറയുന്നു. നിലവിൽ ദുബായിൽ താമസിച്ച് പഠനവും നീന്തൽ പരിശീലനവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരനായ വേദാന്ത്.

    TAGS: madhavan, Entertainment News, Celebrities, Actors, Father son
    News Summary - Madhavan says he refused son Vedaant’s request to ‘spend quality time’
