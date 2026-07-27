'ജനപ്രീതിയും പ്രശസ്തിയും കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന ഭയം എന്നിലുണ്ട്'; അമിതാഭ് ബച്ചനെപ്പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി മാധവൻ

'ജനപ്രീതിയും പ്രശസ്തിയും കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന ഭയം എന്നിലുണ്ട്'; അമിതാഭ് ബച്ചനെപ്പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി മാധവൻtext_fields
ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് തനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദനം നൽകിയ വ്യക്തി അമിതാഭ് ബച്ചനാണെന്ന് പ്രമുഖ നടൻ ആർ. മാധവൻ തുറന്നുപറയുന്നു. സിനിമാ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പ്രസക്തിയും ജനപ്രീതിയും ഇന്നും നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ബച്ചനിൽ താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്നതും അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ ഗുണമെന്ന് മാധവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പഴയൊരു അഭിമുഖത്തിലാണ് മാധവൻ ബച്ചനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെച്ചത്. ആരെയും അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത് പറയുന്നതെന്നും എന്നാൽ സിനിമാരംഗത്ത് തനിക്ക് മറ്റൊരാളെപ്പോലെ ആകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും താൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തി അമിതാഭ് ബച്ചൻ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കരിയറിന്റെ ആരംഭകാലത്തെന്നപോലെ ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യനായി നിലനിൽക്കുക എന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം പ്രശസ്തിയും പ്രസക്തിയും പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുമോ എന്ന ഭയമാണ് ഏതൊരു കലാകാരനെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടുന്ന വലിയ ചോദ്യമെന്നും മാധവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ വളരെ മാന്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാനും ബച്ചന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ യുവനടന്മാർക്ക് പോലും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം. സ്വന്തം ശൈലിയും അന്തസ്സും എപ്പോഴും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തനിക്ക് നൽകുന്ന പ്രചോദനം ചെറുതല്ല. മറ്റാരുടെയും കാൽക്കൽ വീണ് വന്ദിക്കുന്ന ശീലം തനിക്കില്ലെന്നും, സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞ മാധവൻ, എന്നാൽ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ പാദങ്ങൾ തൊട്ട് വന്ദിക്കാൻ തനിക്ക് പൂർണ മനസ്സോടെ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളുടെ ഒരംശമെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കാര്യമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ താരപദവിയോ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങളോ അല്ല മാധവനെ ആകർഷിക്കുന്നത് മറിച്ച് ദീർഘകാലമായി അദ്ദേഹം നിലനിർത്തുന്ന ആ ജനപ്രീതിയാണ്. പ്രായത്തിന് യോജിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും നിരന്തരം ജോലി ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. നാൽപ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ കരിയറിൽ ഒരു തളർച്ച നേരിടുകയും കരിയറിലെ അപ്രസക്തതയെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്ത മാധവന് ബച്ചന്റെ ഈ കഴിവും ദീർഘായുസ്സുമാണ് പുതിയ ലക്ഷ്യമായി മാറുന്നത്.
സിനിമാ ലോകത്തിന് പുറത്ത് തനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദനം നൽകുന്നത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളാണെന്നും മാധവൻ ഓർത്തെടുത്തു. ഒരു സിനിമാതാരമെന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തിയുടെയും ഗ്ലാമറിന്റെയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തനിക്കൊപ്പമുണ്ടെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വളരെ ലളിതമായ ജീവിതമാണ്. താൻ ഒരു നടന്റെ അച്ഛനാണ് എന്ന് കരുതി വിമാനത്താവളങ്ങളിലോ മറ്റോ ക്യൂ തെറ്റിച്ചു പോകാൻ തന്റെ പിതാവ് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. അവർക്ക് ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങി നൽകാനോ അമ്മക്ക് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകാനോ തനിക്ക് സാധിക്കാറില്ല. കാരണം അവർ തങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ പൂർണ തൃപ്തരും സന്തോഷവാന്മാരുമാണ്. ആ പ്രായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അത്തരം ഒരു സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിയറിലെ ഏത് വിജയത്തേക്കാളും വലിയ വിജയമായി താൻ കരുതുമെന്നും മാധവൻ പറഞ്ഞു.
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