'എന്റെ ഡയറി കാരണമാണ് പ്രണയം വീട്ടിൽ അറിയുന്നത്, അമ്മ അത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും'; മനസ് തുറന്ന് കീർത്തി സുരേഷ്text_fields
അടുത്തിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ കൗതുകകരമായ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത താരം കീർത്തി സുരേഷ്. നീണ്ട 10 വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ ആന്റണി തട്ടിലുമായുള്ള തന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും, പ്രണയകാലത്ത് വീട്ടിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും താരം പറയുകയുണ്ടായി. കരിയറിനൊപ്പം തന്നെ ആരാധകർ ഏറെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ട ഒന്നായിരുന്നു കീർത്തിയുടെയും ആന്റണിയുടെയും പ്രണയകഥ.
തന്റെ പ്ലസ് ടു പഠനം കഴിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ ആന്റണിയുമായി പ്രണയത്തിലായെന്ന് കീർത്തി അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തന്റെ പ്രണയവിവരം അമ്മയും നടിയുമായ മേനക അറിയുന്നത്. അതൊരു രഹസ്യ ഡയറിയിലൂടെയായിരുന്നു പുറത്തുവന്നത്. താൻ എഴുതിവെച്ചിരുന്ന ആ ഡയറി അമ്മ യാദൃശ്ചികമായി വായിക്കുകയായിരുന്നു. "ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയല്ലേ, എനിക്ക് ഡയറി വായിക്കാമല്ലോ" എന്നായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അമ്മ ചോദിച്ചതെന്ന് കീർത്തി പുഞ്ചിരിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അതിനുശേഷം താൻ ഡയറി എഴുതുന്നത് പൂർണമായി നിർത്തിയെന്നും ആ ഡയറി അമ്മ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നും തമാശരൂപേണ താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായതെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ആശങ്കകളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കീർത്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് കനത്ത വെല്ലുവിളികളും രഹസ്യങ്ങളുമായിരുന്ന ആ പ്രണയകാലത്തെക്കുറിച്ച് താരം വളരെ ലളിതവും ഹൃദ്യവുമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആരാധകർക്കിടയിലും വലിയ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായായിരുന്നു കീർത്തി തന്റെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചത്. ഇരു വിശ്വാസങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു വളർന്ന വ്യക്തികൾ ഒന്നാകുന്ന ആ ചടങ്ങ് വളരെ ലളിതവും മനോഹരവുമായിരുന്നു. ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരവും ക്രിസ്ത്യൻ രീതിയിലും ഇവർ വിവാഹിതരായി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു കീർത്തിയുടെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ.