    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 4:05 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 4:05 PM IST

    'ലവ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി'ക്ക് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു; നിരാശയുണ്ടെന്ന് വിഘ്നേഷ് ശിവൻ

    വിഘ്നേഷ് ശിവൻ

    ഈ വർഷമാദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയ വിഘ്നേഷ് ശിവന്റെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രമായ 'ലവ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ പരാജയമായിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറികളിലൂടെ സംവിധായകൻ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ അയച്ച സ്നേഹനിർഭരമായ സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. ഇത്തരം മികച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഓൺലൈനിൽ കണ്ട അമിതമായ നെഗറ്റീവ് പ്രചരണങ്ങൾ കാരണം പലരും തിയറ്ററിൽ പോയി ചിത്രം കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കിയതായി പ്രേക്ഷകർ മെസ്സേജ് അയച്ചെന്ന് വിഘ്നേഷ് വെളിപ്പെടുത്തി. ചില സിനിമകൾ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂകളെ അതിജീവിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും അത് സാധിക്കില്ല. വ്യവസായത്തിലെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നോ സ്വാധീനമുള്ള ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നോ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്ത സിനിമകളുടെ വിധി പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായും മാറിമറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സിനിമയെ വിമർശിക്കുന്നതിലുപരി, സ്വന്തം ബുദ്ധിശക്തിയും മേന്മയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പല റിവ്യൂകളും എഴുതിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള റിവ്യൂകൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി സിനിമയിലെത്തുന്ന സംവിധായകരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ ഗതി പെട്ടെന്ന് മാറിമറിഞ്ഞതാണ് തന്നെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിച്ചതെന്ന് വിഘ്നേഷ് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിലിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ 26 കോടി രൂപയിലധികം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ചിത്രം കൂപ്പുകുത്തി. ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 40 കോടിയും ആഗോളതലത്തിൽ 60 കോടിയും മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിന് നേടാനായത്. ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ നിർമിച്ച ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയും വ്യത്യസ്തമായും നിർമിച്ച ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അംഗീകാരവും പരിഗണനയും അർഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

    ഈ സിനിമ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു അധ്വാനമുണ്ട്. 2018 മുതൽ വിഘ്നേഷ് ഈ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ്. ആദ്യം ശിവകാർത്തികേയനെയും ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസിനെയും ആയിരുന്നു പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 2020-ൽ ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസ് പിന്മാറി. ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന കഥയായതിനാൽ ബജറ്റ് കൂടുമെന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു അവർ. എന്നാൽ തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ വിഘ്നേഷ് തയാറായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ താനും പത്നി നയൻതാരയും ചേർന്നുള്ള റൗഡി പിക്ചേഴ്സ് എന്ന ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. 2023-ൽ പ്രദീപ് രംഗനാഥൻ നായകനായി എത്തിയതോടെയാണ് ചിത്രം വീണ്ടും സജീവമായത്. സിനിമയുടെ അന്തിമഫലം വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചരിത്രത്തിൽ പല മഹത്തായ സിനിമകളും പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് തനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതെന്ന് വിഘ്നേഷ് പറയുന്നു.https://www.madhyamam.com/tags/Vignesh-Sivan

    TAGS:Box OfficeEntertainment Newssocial media postCelebritiesVignesh Sivan
    News Summary - 'Love Insurance Company' should have received more attention from the audience; Vignesh Sivan expresses disappointment
