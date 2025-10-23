Begin typing your search above and press return to search.
    Celebrities
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 9:19 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 9:19 PM IST

    ഐ.ടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ്​ റദ്ദാക്കണമെന്ന്​ ലക്ഷ്മി ആർ. മേനോന്‍റെ ഹരജി

    ഐ.ടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ്​ റദ്ദാക്കണമെന്ന്​ ലക്ഷ്മി ആർ. മേനോന്‍റെ ഹരജി
    കൊച്ചി: ബാറിലുണ്ടായ വാക്തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഐ.ടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചവശനാക്കി ഉപേക്ഷിച്ച കേസ്​ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ മൂന്നാംപ്രതിയായ സിനിമ നടി ലക്ഷ്മി ആർ. മേനോൻ ഹൈകോടതിയിൽ. എറണാകുളം ടൗൺ നോർത്ത് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ മുൻകൂർജാമ്യത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ്​ കേസ്​ റദ്ദാക്കാനുള്ള ഹരജി.

    ഹരജിയിൽ സർക്കാറിന്‍റെ വിശദീകരണം തേടിയ ജസ്റ്റിസ് സി.എസ്. ഡയസ്, നവംബർ ഏഴിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. ആഗസ്റ്റ്​ 24ന് രാത്രി എറണാകുളത്തെ റസ്റ്റാറന്‍റിൽവെച്ച് പരാതിക്കാരനും സുഹൃത്തുക്കളും തന്നെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വനിത സുഹൃത്തിനെയും അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും കാറിൽ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്​തെന്ന്​ തന്‍റെ പരാതിയുണ്ട്​.

    പരാതിക്കാരനുമായി പ്രശ്നം ഒത്തുതീർത്തതാണ്​. പരാതി തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിലായിരുന്നെന്ന്​ കക്ഷികൾ അറിയിച്ച സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്​ നേരത്തേ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസ്​ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ്​ ആവശ്യം.

