Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightസൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 11 May 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 10:20 AM IST

    സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം 'എം.എസ് ധോണി'ക്ക് ശേഷവും വേഷങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല; സിനിമയിലെ കയ്പ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കിയാര അദ്വാനി!

    text_fields
    bookmark_border
    സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം എം.എസ് ധോണിക്ക് ശേഷവും വേഷങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല; സിനിമയിലെ കയ്പ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കിയാര അദ്വാനി!
    cancel

    ബോളിവുഡിലെ മുൻനിര നായികമാരിൽ ഒരാളായ കിയാര അദ്വാനി തന്റെ കരിയറിലെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു. ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചാൽ ഉടൻ ഭാഗ്യം തേടിയെത്തുമെന്നത് വെറുമൊരു മിഥ്യാധാരണ മാത്രമാണെന്ന് താരം പറയുന്നു. 'എം.എസ്. ധോണി: ദി അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി' പോലുള്ള വലിയ വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷവും മികച്ച വേഷങ്ങൾക്കായി തനിക്ക് ഒട്ടനവധി ഓഡിഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കിയാര വെളിപ്പെടുത്തി.

    രാജ് ഷമാനിയുടെ പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് താരം തന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. 2014-ൽ 'ഫഗ്‌ലി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു കിയാരയുടെ അരങ്ങേറ്റം. ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ കിയാരയുടെ കരിയറും പ്രതിസന്ധിയിലായി. അഭിനയത്തിന് മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും സിനിമകൾ തേടിയെത്തിയില്ല. ആ സമയത്തെ കാത്തിരിപ്പും നിരാശയും തന്നെ തളർത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും മറിച്ച് കൂടുതൽ കരുത്തയാക്കിയെന്നും താരം പറയുന്നു.

    വിജയചിത്രമായ ധോണിക്ക് ശേഷവും കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. വീണ്ടും ഓഡിഷനുകൾ നൽകുകയും പലയിടത്തുനിന്നും തിരസ്കാരം നേരിടുകയും ചെയ്തു. സിനിമകൾ ലഭിക്കാതെ വന്ന ആ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് കിയാര ഓർക്കുന്നു. "ജോലിയിലൂടെ മാത്രമേ കൂടുതൽ ജോലി ലഭിക്കൂ എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഞാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു," കിയാര പറഞ്ഞു.

    2019-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കബീർ സിങ്' ആണ് കിയാരയുടെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായത്. അതിനുശേഷം താരത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പരാജയങ്ങൾ തന്നെ തളർത്താൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും ഓരോ പരാജയവും വലിയൊരു പാഠമായി കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    സിനിമയിലെ തിളക്കത്തിന് പിന്നിൽ വിയർപ്പിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും വലിയൊരു കഥയുണ്ടെന്ന് കിയാരയുടെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിൽ ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള നായികമാരിൽ ഒരാളാണ് കിയാര. തന്റെ കരിയറിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്വതയോടെ അതിനെ നേരിടാൻ താരം ഇന്ന് സജ്ജയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:actressEntertainment NewsKiara AdvaniCelebritiesBollywood
    News Summary - Kiara Advani shares her bitter experiences in films, not getting roles even after the super hit film 'M.S. Dhoni
    Similar News
    Next Story
    X