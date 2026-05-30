Madhyamam
    Posted On
    30 May 2026 8:12 PM IST
    Updated On
    30 May 2026 8:12 PM IST

    ഖുഷ്ബുവിന്‍റെ മകൾ അവന്തികയ്ക്ക് വിവാഹം; പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ടെത്തി ക്ഷണിച്ച് താരകുടുംബം

    തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ സൂപ്പർ താരവും ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ ഖുഷ്ബു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ത്ര മോദിയെ കണ്ട് മകളുടെ വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് കൈമാറി. ഖുഷ്ബുവിന്‍റെ മൂത്ത മകളും അഭിനേത്രിയുമായ അവന്തികയാണ് വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്നത്.

    വിവാഹം ക്ഷണിക്കാൻ താരം കുടുംബസമേതം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാനെത്തി. ഖുഷ്ബുവും ഭർത്താവും സംവിധായകനുമായ സുന്ദറും മകൾ അവന്തികയും പ്രതിശ്രുത വരന്‍ ശ്രാവണ്‍ ശ്രീനിവാസനും ഒരുമിച്ചെത്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചത്.

    സിനിമയിലും സീരിയേലിലും ഒരുപോലെ തുടരുന്ന ഖുഷ്ബു രാഷ്ട്രീയത്തിലും സജീവമാണ്. തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തങ്ങളെ കാണാൻ സമയം അനുവദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നന്ദിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഖുഷ്ബു മോദിയോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.

    TAGS:Prime MinisterEntertainment NewsKhushbooAvantika
    News Summary - Khushboo's daughter Avantika gets married; star family invites Prime Minister personally
