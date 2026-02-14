Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    14 Feb 2026 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 12:35 PM IST

    ആരംഭത്തിനൊരുങ്ങി അവന്തിക; മലയാള സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി ഖുശ്ബുവിന്‍റെ മകൾ

    ആരംഭത്തിനൊരുങ്ങി അവന്തിക; മലയാള സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി ഖുശ്ബുവിന്‍റെ മകൾ
    അവന്തിക സുന്ദർ, ഖുഷ്ബു

    തെന്നിന്ത്യയിലെ സൂപ്പർ താരം ഖുഷ്ബുവിന്‍റെയും സംവിധായകൻ സുന്ദർ സിയുടെയും മകൾ അവന്തിക സുന്ദർ മലയാള സിനിമയിലൂടെ അഭിനയ രംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു. ആരംഭം എന്ന് പേരു നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ പൂജ തൃശൂർ ചാവക്കാട് വെച്ചു നടന്നു. പൂജയുടെ ചിത്രങ്ങൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധനേടി.

    സുജേഷ് ആനി ഈപ്പൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആരംഭം നിർമിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡിയോ ബെല്ലാറൂഹാണ്. ആരതി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തിൽ അവന്തിക എത്തുന്നത്. അവന്തികക്ക് പുറമെ സരിത, അൽത്താഫ് സലീം, ഇന്ദ്രൻസ്, വിജയരാഘവൻ, കൃഷ്ണ ശങ്കർ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, സുനിൽ സുഗത, വിജി വെങ്കടേഷ്, നോബി മാർക്കോസ്, രാജേഷ് ശർമ്മ, രമേഷ് കോട്ടയം, സൗമ്യ ഭാഗ്യം പിള്ള, സ്ഫടികം ജോർജ്ജ്, ശെന്തിൽ കൃഷ്ണ, ഷിൻസ്, തഴവ സഹദേവൻ, പ്രിയങ്ക, ഷൈനി സാറ, ഉണ്ണി രാജ, കുമാർ സേതു, ഷോബി തിലകൻ, സജിമോൻ, ലിഷോയ്, ഷാനവാസ്, മൂന്നാർ രമേഷ്, ജിനു കോട്ടയം, രഞ്ജൻ ദേവ്, ആ‍ർദ്ര മോഹൻ, അർണവ്, ഹരി നമ്പൂതിരി തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്.

    കുന്നംകുളം, ചാവക്കാട്, കൊല്ലംകോട് എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്. തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ജോസ്‍ലെറ്റ് ജോസഫ്, അജോയ് തമ്പി, ഛായാഗ്രഹണം അജയൻ വിൻസെന്‍റ്, സംഗീതം ഗോപി സുന്ദർ, എ‍ഡിറ്റർ രഞ്ജൻ എബ്രഹാം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സുരേഷ് മിത്രക്കരി, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സാബു മോഹൻ, മേക്കപ്പ് ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യൂം സൂര്യ ശേഖർ, ഗാനരചന ബി.കെ ഹരിനാരായണൻ, കോറിയോഗ്രാഫർ രാജു സുന്ദരം, സ്റ്റിൽസ് റെനി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് രാംജിത് പ്രഭാത്, പി.ആർ.ഒ ആതിര ദിൽജിത്ത്.

