'അടുത്തിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ രജനികാന്ത്'; വിമാനയാത്രക്കിടെ സീറ്റ് മാറി സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്റെ അടുത്തെത്തിയ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് കയാദു ലോഹർ

'അടുത്തിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ രജനികാന്ത്'; വിമാനയാത്രക്കിടെ സീറ്റ് മാറി സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്റെ അടുത്തെത്തിയ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് കയാദു ലോഹർtext_fields
പ്രമുഖ തെന്നിന്ത്യൻ നടി കയാദു ലോഹർ അടുത്തിടെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ കൗതുകകരവും അവിസ്മരണീയവുമായ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെച്ചു. താൻ സഞ്ചരിച്ച വിമാനത്തിൽ യാതൊരു മുൻധാരണയുമില്ലാതെ സീറ്റ് മാറിയിരുന്നപ്പോൾ സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എത്തിപ്പെട്ടതെന്നും ആ നിമിഷം പരിഭ്രാന്തികൊണ്ട് താൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സ്തംഭിച്ചുപോയെന്നുമാണ് നടി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
തന്റെ യാത്രക്കിടയിൽ വിമാനത്തിലെ സീറ്റ് മാറ്റത്തിനിടെയായിരുന്നു ആ അപ്രതീക്ഷിത കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നതെന്ന് കയാദു ഓർമ്മിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ സീറ്റിലിരുന്ന തനിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് മറ്റൊരു സീറ്റിലേക്ക് മാറാൻ സൗഹൃദപരമായി വഴിമാറി നൽകിയത്. ആ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത വിൻഡോ സീറ്റിൽ ഇരുന്നത് ആരാണെന്ന് കയാദു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേയില്ല. വളരെ തിക്കും തിരക്കുമേറിയ ആ ചെറിയ ഇടത്ത് സീറ്റ് മാറി ഇരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വ്യക്തിയുടെ ദേഹത്ത് അറിയാതെ തട്ടിയപ്പോൾ പോലും താൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് തനിക്ക് അടുത്തുള്ള ആ സീറ്റ് രജനീകാന്ത് പ്രത്യേകമായി ബുക്ക് ചെയ്തതാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യതയെ മാനിച്ചും ശല്യം ഒഴിവാക്കാനുമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും താരം വൈകിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്.
തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂപ്പർതാരം തൊട്ടടുത്തുണ്ട് എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ ഭയം കൊണ്ടും ആരാധന കൊണ്ടും എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു താനെന്ന് നടി പറയുന്നു. ആകാശയാത്ര മുഴുവൻ താൻ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് വരുത്തിതീർത്ത് ഒരു അനക്കവുമില്ലാതെ ഒരേ ഇരുപ്പിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. സൂപ്പർസ്റ്റാറിനൊപ്പം അടുത്ത സീറ്റിൽ യാത്രാവേള പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷവും എന്നാൽ ആ നിമിഷം അനുഭവിച്ച കടുത്ത പരിഭ്രാന്തിയും കയാദു വളരെ രസകരമായ ശൈലിയിലാണ് ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്. അഭിമുഖത്തിനിടെ സൂര്യക്കൊപ്പമുള്ള അഭിനയ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദുൽഖർ സൽമാന്റെ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്ന് താൻ പഠിച്ച പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ വാചാലയായി.
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