    date_range 22 May 2026 9:07 AM IST
    date_range 22 May 2026 9:07 AM IST

    സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ വമ്പൻ ഹിറ്റായി 'കറുപ്പ്'; അവസാന 10 മിനിറ്റിലെ പ്രകടനം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയെന്ന് ജ്യോതിക!

    ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സൂര്യയുടെ മുൻകാല റെക്കോർഡുകളെല്ലാം തിരുത്തിക്കുറിച്ചു കൊണ്ട് 'കറുപ്പ്' തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ ഈ വൻ വിജയത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളിയും നടിയുമായ ജ്യോതിക. 'കറുപ്പ്' നേടിയ ഈ വിജയം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയം എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും ജ്യോതിക പറയുന്നു.

    ഒരു സിനിമാപ്രേമി എന്ന നിലയിലും സഹപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിലും വർഷങ്ങളായി സൂര്യയുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ജ്യോതിക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ വിജയവും അതിലെ പ്രകടനങ്ങളും അവർക്ക് കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ, 'കറുപ്പ്' എന്ന സിനിമ തനിക്ക് നൽകിയത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു അനുഭവമാണെന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയുടെ അവസാന പത്ത് മിനിറ്റിൽ സൂര്യ നടത്തിയ പ്രകടനം തന്നെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചുവെന്നും ജ്യോതിക മനസ്സ് തുറന്നു.

    സിനിമയുടെ ആ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സൂര്യ അത്രമാത്രം ഗംഭീരമായാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ജ്യോതിക പറയുന്നു. മികച്ച പ്രകടനവും പുതുമയുള്ള കഥപറച്ചിലും ഒപ്പം മാസ്സ് രംഗങ്ങളും നായകന്മാർക്ക് വേണ്ട ആവേശം നിറക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളും ഒരേപോലെ സമന്വയിപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത്തരമൊരു മാജിക് ഈ ചിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമ വലിയ കലക്ഷൻ നേടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും, ഒപ്പം മികച്ച അഭിനയപ്രകടനങ്ങൾ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ തങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണെന്നും വീട്ടിൽ വലിയ ആഘോഷമാണെന്നും ജ്യോതിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:MoviesSuriyaEntertainment NewsCelebritiesJyothika
    News Summary - 'Karupp' became a huge hit in Suriya's career; Jyothika says she was surprised by the performance in the last 10 minutes!
