'കറുപ്പി'ന്റെ 300 കോടി നേട്ടം; അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് ആഡംബര കാറുകൾ സമ്മാനിച്ച് സൂര്യtext_fields
ആഗോളതലത്തിൽ വൻ വിജയം കൈവരിച്ച ‘കറുപ്പ്’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ ശിൽപ്പികൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനവുമായി തമിഴ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ സൂര്യ രംഗത്ത്. ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ സായ് അഭയങ്കർ, എഡിറ്റർ കലൈവാനൻ, ഛായാഗ്രഹകൻ ജി.കെ. വിഷ്ണു എന്നിവർക്കാണ് സൂര്യ പുത്തൻ മഹീന്ദ്ര BE 6 ഇലക്ട്രിക് എസ്.യു.വികൾ സമ്മാനിച്ചത്. ഓരോ കാറിനും ഏകദേശം 30 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലമതിക്കും.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവേളയിലും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഘട്ടത്തിലും ഈ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ നൽകിയ അർപ്പണബോധമുള്ള അധ്വാനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് താരം ഈ വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത്. ആർ.ജെ. ബാലാജി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘കറുപ്പ്’ ഇതിനോടകം തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമായി 300 കോടി രൂപയിലധികം കലക്ഷൻ നേടി ചരിത്രനേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സൂര്യയുടെ ഈ സ്നേഹനിർഭരമായ തീരുമാനത്തെ ആരാധകർ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. തനിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ എപ്പോഴും വിലമതിക്കുന്ന സൂര്യയുടെ ഈ മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. സമ്മാനം ലഭിച്ച സന്തോഷം സായ് അഭയങ്കറും കലൈവാനനും ജി.കെ. വിഷ്ണുവും തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കുകയും സൂര്യയോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
തൃഷ കൃഷ്ണൻ നായികയായി എത്തുന്ന 'കറുപ്പ്', ആക്ഷനും ഫാന്റസിയും നിറഞ്ഞ ഒരു മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്നാണെന്ന് പ്രേക്ഷകരും നിരൂപകരും ഒന്നടങ്കം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ വൻ വിജയം സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ മികച്ച തിരിച്ചുവരവുകളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register