1000 കോടി ക്ലബ് എന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അതൊരു അത്ഭുതമാണ്'; തമിഴ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ്

1000 കോടി ക്ലബ് എന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അതൊരു അത്ഭുതമാണ്'; തമിഴ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ്text_fields
ചെന്നൈ: ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, കന്നഡ സിനിമകൾ 1000 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിക്കുമ്പോഴും തമിഴ് സിനിമക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായില്ലെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ്. 1000 കോടി കലക്ഷൻ എന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും, അത് സിനിമക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തമിഴ് സിനിമയിലെ ആരെങ്കിലും ഇരുന്ന് 'ഞാൻ ഒരു 1000 കോടി സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു' എന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ടാൽ അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് കാർത്തിക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'കെ.ജി.എഫ്', 'പുഷ്പ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചപ്പോൾ അണിയറപ്രവർത്തകർ 1000 കോടി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നില്ല. ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സ്. എന്നാൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു അത്ഭുതമായി മാറുകയാണെന്നും, ഇത്തരം അത്ഭുതങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തമിഴ് സിനിമയുടെ വാണിജ്യശേഷി മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 1,000 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സ്ഥിരം ചർച്ചാവിഷയമാണ്. 2026 ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കണക്കുകളിൽ ‘ദംഗൽ’, ‘ബാഹുബലി 2: ദ കൺക്ലൂഷൻ’, ‘കെ.ജി.എഫ്: ചാപ്റ്റർ 2’, ‘ആർ.ആർ.ആർ’, ‘പുഷ്പ 2: ദ റൂൾ’, ‘ജവാൻ’, ‘പഠാൻ’, ‘കൽക്കി 2898 എഡി’, ‘ധുരന്ധർ’ എന്നിവയാണ് ആഗോള കലക്ഷനിൽ 1,000 കോടി രൂപ മറികടന്ന ചിത്രങ്ങൾ.
നിലവിൽ തമിഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം രജനികാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2' ആണ്. റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ 755 കോടി രൂപയിലധികം നേടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് രജനികാന്തിന്റെ ‘2.0’ ആയിരുന്നു തമിഴിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയമെന്ന റെക്കോർഡ് കൈവശംവെച്ചിരുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള കലക്ഷൻ ഏകദേശം 691 കോടി രൂപയായിരുന്നു. രജനികാന്തിന്റെ ആദ്യ ‘ജയിലർ’ 604 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു.
കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വലിയ കളക്ഷൻ നേടാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തേക്കാൾ പ്രേക്ഷകരുമായി ആഗോളതലത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് ഇത്തരം റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തമിഴ് സിനിമയുടെ അടുത്ത 1,000 കോടി ചിത്രത്തിനായുള്ള ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.