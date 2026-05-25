    Posted On
    date_range 25 May 2026 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 25 May 2026 10:49 AM IST

    കാൻ വേദിയിലെത്തിയ ഐശ്വര്യ റായ്ക്ക് നേരെ ബോഡി ഷെയ്മിങ്; ട്രോളന്മാർക്ക് ചുട്ട മറുപടിയുമായി കങ്കണ റണാവത്

    കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ റെഡ് കാർപെറ്റ് ലുക്കിന്റെ പേരിൽ ബോളിവുഡ് താരം ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്ന പരിഹാസങ്ങൾക്കും ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിനും എതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി നടി കങ്കണ റണാവത് രംഗത്ത്. പ്രായമാകുന്ന സ്ത്രീകളെ പൊതുവേദികളിൽ കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ അത് കണ്ടു ശീലിച്ചുകൊള്ളാൻ കങ്കണ തുറന്നടിച്ചു. ഐശ്വര്യയുടെ കാൻ ലുക്കിലുള്ള ചിത്രം തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കങ്കണയുടെ ഈ പ്രതികരണം.

    ഫാഷനും സ്റ്റൈലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം ആവിഷ്കാരമാണെന്നും അതിൽ മറ്റാർക്കും ഇടപെടാൻ അവകാശമില്ലെന്നും കങ്കണ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ലോകപ്രശസ്ത ഡിസൈനറായ അമിത് അഗർവാൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മനോഹരമായ നീല മെർമെയ്ഡ് ഗൗണിലായിരുന്നു ഐശ്വര്യ ഇത്തവണ കാൻ വേദിയിൽ തിളങ്ങിയത്. 52-കാരിയായ താരം അതീവ സുന്ദരിയായി കാണപ്പെട്ടെങ്കിലും, ചില സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ താരത്തിന്റെ ശരീരഭാരത്തെയും ലുക്കിനെയും പരിഹസിച്ച് രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

    "ഫാഷനും സ്റ്റൈലും ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഒരു സ്ത്രീയും ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും ബോധിപ്പിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഐശ്വര്യ അതീവ പ്രൗഢിയോടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അവരെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് സ്വയം തെളിയിക്കൂ. അവർ ഇവിടെ ആരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വന്നതല്ല. റെഡ് കാർപെറ്റുകളിൽ പ്രായമായ സ്ത്രീകളെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശീലമില്ലെങ്കിൽ, ഇനി മുതൽ അത് കണ്ടു ശീലിച്ചോളൂ." കങ്കണ റണാവത് കുറിച്ചു.

    കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുമായി ഐശ്വര്യ റായ്ക്കുള്ള ബന്ധത്തിന് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുണ്ട്. 2002 മെയ് മാസത്തിൽ സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെ 'ദേവദാസ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീമിയറിനായി ഷാരൂഖ് ഖാനും ബൻസാലിക്കുമൊപ്പം കുതിരവണ്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഐശ്വര്യയുടെ ചിത്രം ഇന്നും സിനിമാ ലോകം മറന്നിട്ടില്ല. അന്ന് നീത ലുല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്ത മഞ്ഞ കാഞ്ചീപുരം സാരിയും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞായിരുന്നു താരം എത്തിയത്. തൊട്ടടുത്ത വർഷം, 2003-ൽ, കാൻ മേളയിലെ ജൂറി അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നടിയെന്ന ബഹുമതിയും ഐശ്വര്യ സ്വന്തമാക്കി.

    തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഫാഷൻ ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ലുക്കുകളുമായാണ് ഐശ്വര്യ എത്തിയത്. 2007-ൽ ഭർത്താവ് അഭിഷേക് ബച്ചനൊപ്പം വൈറ്റ് ജോർജിയോ അർമാനി ഗൗണിൽ താരം തിളങ്ങി. 2008-ൽ അമിതാഭ് ബച്ചനും ജയ ബച്ചനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബച്ചൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് ഐശ്വര്യ റെഡ് കാർപെറ്റിലെത്തിയത്. 2016-ൽ താരം ധരിച്ച റാമി കാഡി ഗൗണിനേക്കാൾ ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്തത് താരത്തിന്റെ ബോൾഡ് ആയ ലാവെൻഡർ ലിപ്സ്റ്റിക് കളർ ആയിരുന്നു. 2017-ൽ ഫിലിപ്പിനോ ഡിസൈനർ മൈക്കൽ സിൻകോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പൗഡർ ബ്ലൂ ഗൗണിൽ ഐശ്വര്യ എത്തിയത് കാനിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ലുക്കുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം (2024) കൈയിൽ പരിക്കേറ്റ് ബാൻഡേജുമായി വന്നിറങ്ങിയിട്ടും താരം മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മടിച്ചില്ല.

    കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഐശ്വര്യയുടെ കാനിലെ യാത്രകളിൽ മകൾ ആരാധ്യയും ഒരു സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ്. 2012 മെയ് മാസത്തിൽ ആരാധ്യക്ക് വെറും ആറുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി അമ്മക്കൊപ്പം കാൻ യാത്രയിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത്. അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും അമ്മയും മകളും ഒരുമിച്ചുള്ള എയർപോർട്ട് ചിത്രങ്ങൾ കാനിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാഴ്ചയായി മാറി.

    TAGS:Cannes Film Festivalsocial media postCelebritiesKangana RanautAishwarya Rai
    News Summary - Kangana Ranaut Lashes Out At Trolls Aishwarya Rai Bachchan's Cannes 2026 Appearance
