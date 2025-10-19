Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 8:50 AM IST

    ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചെ​ത്തി പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ത്ര​സി​പ്പി​ച്ച് ബോ​ളി​വു​ഡി​ലെ ഖാ​ൻ ത്ര​യം

    text_fields
    bookmark_border
    • ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ൻ, സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ, ആ​മി​ർ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് റി​യാ​ദി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്
    ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചെ​ത്തി പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ത്ര​സി​പ്പി​ച്ച് ബോ​ളി​വു​ഡി​ലെ ഖാ​ൻ ത്ര​യം
    cancel

    റി​യാ​ദ്: ആ​ഗോ​ള വി​നോ​ദ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വേ​ദി​യാ​യ ജോ​യ് ഫോ​റം 2025ൽ ​ബോ​ളി​വു​ഡി​ലെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും വ​ലി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ൻ, സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ, ആ​മി​ർ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത് ച​രി​ത്ര​മാ​യി. റി​യാ​ദ് സീ​സ​ൺ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ സം​ഗ​മം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ബോ​ളി​വു​ഡ് സി​നി​മ ലോ​ക​ത്തെ അ​ട​ക്കി​വാ​ഴു​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സി​നി​മ ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ച്ച​ത് വി​കാ​ര​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി.

    ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യം. സൗ​ദി ജ​ന​ത​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​യും ത​മ്മി​ൽ അ​നേ​കം പൊ​തു​വാ​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​മി​ർ ഖാ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​തി​നോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ, അ​മ്മ​യോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​വു​മാ​ണ് ഇ​രു സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യോ​ട് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    താ​ര​പ​ദ​വി ല​ഭി​ച്ച​തി​ന് ദൈ​വ​ത്തോ​ട് എ​ന്നും ന​ന്ദി​യു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന ചി​ന്ത​യാ​ണ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 99.9 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ഗ്യം​കൊ​ണ്ട് അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യു​ന്ന 0.01 ശ​ത​മാ​നം പോ​ലും ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ദൈ​വ​ത്തോ​ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും എ​പ്പോ​ഴും ക​ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം- സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​നെ​യും ആ​മി​ർ ഖാ​നെ​യും താ​ൻ വ​ള​രെ ആ​ദ​ര​വോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​യ​ത്നം പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും മൂ​വ​രും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന കാ​മ​റ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലും ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഷാ​റൂ​ഖും സ​ൽ​മാ​നും ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​മു​റ എ​ങ്ങും കാ​മ​റ​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ കാ​മ​റ കോ​ൺ​ഷ്യ​സ​ല്ല. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ഈ ​ല​ഭ്യ​ത അ​ഭി​ന​യ​ക​ല​യെ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​മു​റ​ക്ക് അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. പ​ക്ഷേ, 'ആ​ർ​ട്ട്' (ക​ല) ഇ​നി​യും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​ണ്. പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് എ​ന്ത് ഉ​പ​ദേ​ശ​മാ​ണ് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​മി​ർ ഖാ​ൻ മ​റു​പ​ടി​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ആ​മി​ർ ഖാ​ൻ ത​ന്റെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. വാ​യ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന അ​റി​വും വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും ഒ​രു ക​ലാ​കാ​ര​ന് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​നാ​ക​ട്ടെ, ത​ന്റെ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടു​ള്ള വാ​ത്സ​ല്യ​ത്തെ​യും കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ നാ​യ​ക​ന്റെ ദൗ​ത്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ ഒ​രു സി​നി​മ ക​ണ്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 25 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​യാ​യി തോ​ന്ന​ണം എ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഒ​രു​മി​ച്ച് ഒ​രു സി​നി​മ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ന്റെ മ​റു​പ​ടി ‘അ​ത് ഒ​രു സ്വ​പ്നം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യി​രി​ക്കും’ എ​ന്നാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shah Rukh KhanAamir KhanSalman KhangatheringBollywood
    News Summary - Joy Forum 2025
    Similar News
    Next Story
    X