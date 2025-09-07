ഇതൊരു ബർത്ത് ഡേ അല്ല... റീബർത്ത് ഡേ, പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം നേടിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ജന്മദിനം; മമ്മൂട്ടിക്ക് ബ്രിട്ടാസിന്റെ പിറന്നാളാശംസtext_fields
മലയാളിയുടെ പ്രിയ നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാളാണ് ഇന്ന്. മമ്മൂട്ടിക്ക് നിരവധിപ്പേരാണ് പിറന്നാൾ ആശംസ അറിയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ, എം.പിയും മമ്മൂട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുമായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് താരത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
'പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മുക്ക, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ. ഈ ജന്മദിനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്... ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞപോലെ, ഇതൊരു ബർത്ത് അല്ല. റീബർത്ത് ഡേ ആണ്. ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം നേടിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ജന്മദിനം. മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഈ ജന്മദിനം ഒരു ചവിട്ടുപടി ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആശംസിക്കുന്നു..' എന്നാണ് ബ്രിട്ടാസ് എഴുതിയത്.
അതേസമയം, പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മമ്മൂട്ടി പുതിയ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 'എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും നന്ദിയും പിന്നെ സർവശക്തനും' എന്ന കുറുപ്പോടെയാണ് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്. തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ കമന്റുകളിൽ അധികവും. രാജാവിന്റെ വരവിനായി ജനങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആ ദിവസം വന്നെത്തി, രാജാവ് തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് ഒരു കമന്റ്. തീരത്ത് തിരയിലെ താരം എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് രമേശ് പിഷാരടിയുടെ കമന്റ്.
മമ്മൂട്ടി കേരളത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കൊച്ചിയിലെ വീടിന് മുന്നില് ഇന്നലെ അര്ധരാത്രി ആരാധകര് പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടത്തിയിരുന്നു. ആശംസകള് നേര്ന്നും മധുരം വിതരണം ചെയ്തുമായിരുന്നു ആഘോഷം. രാത്രി 12ന് മമ്മൂട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ആരാധകരുടെ വിഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
