    ജി​മി​ന്റെ പു​തി​യ ഫേസ്

    ജി​മി​ന്റെ പു​തി​യ ഫേസ്
    പാ​ർ​ക് ജി​മി​ൻ

    Listen to this Article

    കെ-​പോ​പ്പ് അ​ഥ​വാ കൊ​റി​യ​ൻ പോ​പ്പി​ലൂ​ടെ ലോ​ക സം​ഗീ​ത​ഭൂ​പ​ടം മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തി​യ ബി.​ടി.​എ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വോ​ക്ക​ലി​സ്റ്റ​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ പാ​ർ​ക് ജി​മി​ൻ ആ​ദ്യ സ്വ​ത​ന്ത്ര സോളോ ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും ത​രം​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. ഫേ​സ് (face) എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ആ​ൽ​ബം ഹി​റ്റ് ചാ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണി​ന്ന്. വ്യാ​പാ​ര​വി​ജ​യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ പ​ക്വ​ത​യും ജ​മി​ൻ തെ​ളി​യി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് നി​രൂ​പ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ലെ “Like Crazy” ബി​ൽ​ബോ​ർ​ഡ് ഹോ​ട്ട് 100 ചാ​ർ​ട്ടി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന​പ്പു​റം ജി​മി​ന്റെ നൃ​ത്ത​വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും ആ​ൽ​ബം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു. ക​ണ്ടം​പ​റ​റി ബാ​ലെ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ഈ ​മു​പ്പ​തു​കാ​ര​ൻ മികച്ച നൃ​ത്ത​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

