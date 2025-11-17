Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Celebrities
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:02 PM IST

    താ​ര തി​ള​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഹാ​യ​സി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ നടൻ; ഓർമകളിൽ നിറഞ്ഞ്​ ജയൻ

    ജ​യ​ദീ​പം ജ​യ​ൻ ഫാ​ൻ​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജ​യ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​യ​ന്‍റെ പ്ര​തി​മ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ചി​ത്രം വ​ര​ക്കു​ന്ന ജോ​ബി​യും ജ​യ​ന്‍റെ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ബി​നീ​ഷ് ഗി​ന്ന​സും

    നാവികസേനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും മലയാള സിനിമയുടെ മിന്നും താരമായി മാറിയ ജയൻ എന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ മരിക്കാത്ത ഓർമയാണ്. എഴുപതുകളിലെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു ജയന്‍ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ. വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും പ്രേക്ഷകരെ ഇത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു നടനുണ്ടാകില്ല. ഒരുകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെൽബോട്ടം പാന്റും, കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും, ഹെയർ സ്റ്റൈലും കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഹരമായിരുന്നു. കാലങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയലോഗുകളും അംഗ ചലനങ്ങളും മലയാളക്കരയിൽ പലവിധത്തിൽ ട്രെൻഡായി തുടരുന്നു.

    താ​ര തി​ള​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഹാ​യ​സി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ജ​യ​ൻ എ​ന്ന മ​ഹാ​ന​ട​നെ മ​ര​ണം കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​ട്ട്​ 45 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ. അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ അ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും ജ​യ​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ നി​റം​മ​ങ്ങാ​തെ നി​റ​യു​ക​യാ​ണ്​ ജ​ന്മ​നാ​ടി​ന്‍റെ മ​ന​സി​ൽ എ​ന്ന്​ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക​ദി​നം ആ​രാ​ധ​ക​ർ ആ​ച​രി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഓ​ർ​മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ലം തേ​വ​ള്ളി​യി​ൽ ജ​യ​ന്‍റെ പൂ​ർ​ണ​കാ​യ പ്ര​തി​മ​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും എ​ത്തി​യ സി​നി​മ പ്രേ​മി​ക​ളും ജ​യ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​രും പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. ജ​യ​ന്‍റെ രൂ​പം അ​നു​ക​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ആ​രാ​ധ​ക​രും സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി ഹൃ​ദ്യ​മാ​ക്കി. ജ​യ​ദീ​പം ജ​യ​ൻ ഫാ​ൻ​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജ​യ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലൈ​വ്​ ആ​യി ജ​യ​ന്‍റെ ചി​ത്ര​വും ഒ​രു​ങ്ങി.

    1974ൽ ‘ശാപമോക്ഷം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജയൻ വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തിയത്. അഭിനയത്തിലെ പ്രത്യേക ശൈലികൊണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുവാൻ ജയന് കഴിഞ്ഞു. അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രേക്ഷകർ ആവേശപൂർവ്വം നെഞ്ചിലേറ്റി. ചെറിയ വില്ലൻവേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രധാന വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലേക്കും ഉപനായകവേഷങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് നായക വേഷങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ജയന്റെ വളർച്ച വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഹരിഹരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ശരപഞ്ജര’മാണ് നായകനായെത്തിയ ആദ്യചിത്രം.

    അങ്ങാടി ആയിരുന്നു ജയനെ ജനകീയ നടനാക്കിത്തീർത്ത ചിത്രം. ഗൃഹലക്ഷ്മി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഐ.വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം മുൻകാല കലക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുറിച്ചു. കോളിളക്കം എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ 1980 നവംബര്‍ 16നായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ഹെലിക്കോപ്റ്ററില്‍ വെച്ചുള്ള ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ സംഭവിച്ച അപകടത്തിലായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്. മരണ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് 41 വയസായിരുന്നു. മരണ ശേഷവും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ തിയറ്ററുകളിലെത്തി. 1983ല്‍ അഹങ്കാരമാണ് ജയന്റേതായി അവസാനം തിയറ്ററിലെത്തിയ ചിത്രം.

    TAGS:death anniversaryMalayalam CinemaJayancelebrity news
