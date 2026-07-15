'എന്റെ മാന്യതക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം'; മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നിയമനടപടിയുമായി നടി അന്ന രാജൻ

'എന്റെ മാന്യതക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം'; മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നിയമനടപടിയുമായി നടി അന്ന രാജൻtext_fields
മലയാളി നടി അന്ന രാജൻ തനിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന ക്രൂരമായ സൈബർ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി തന്റെ വ്യാജവും വികൃതമാക്കിയതുമായ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തന്റെ അന്തസ്സിനെയും സ്വകാര്യതയെയും ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ചിലർ മനഃപൂർവം നിർമിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
തന്റെ ഫോട്ടോകൾ മോശം രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അശ്ലീലമായ രീതിയിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന രാജൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഇത് തികച്ചും ലജ്ജാകരവും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ കാര്യമാണെന്ന് താരം കുറിച്ചു. നിലവിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിനെതിരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈബർ വിഭാഗമായ സൈബർഡോമിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നും നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഈ നിയമപോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അന്ന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാമറക്കണ്ണുകൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയക്കും മുന്നിൽ അന്ന രാജൻ വലിയ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സമയത്ത് ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും മാധ്യമങ്ങളും താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും വളരെ മോശം ആംഗിളുകളിൽ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും വലിയ സൈബർ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇരയാകേണ്ടി വന്ന താരം ഒടുവിൽ ഭക്തരുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ക്ഷമാപണം നടത്താൻ പോലും നിർബന്ധിതയായിരുന്നു. തന്നെ ചുറ്റുമുള്ളവർ വിശ്വാസത്തോടെ പകർത്തിയ നിമിഷങ്ങളെ പിന്നീട് വികലമായ രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് തന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചതായി അന്ന അന്ന് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി സംവിധാനം ചെയ്ത 'അങ്കമാലി ഡയറീസ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ലിച്ചി' എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് അന്ന രാജൻ മലയാള സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. തുടർന്ന് ലോനപ്പന്റെ മാമ്മോദീസ, അയ്യപ്പനും കോശിയും, കുടുംബശ്രീയും കുഞ്ഞാടും തുടങ്ങിയ നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിൽ അവർ അഭിനയിച്ചു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തിറങ്ങിയ ദാവീദ് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം, സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ത് നായകനാകുന്ന 'ജയിലർ 2' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തേക്കും അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് താരം.
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