    date_range 8 May 2026 11:11 AM IST
    date_range 8 May 2026 11:11 AM IST

    ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സൂര്യകുമാർ യാദവിന് പെൺകുഞ്ഞ്; 'ഗേൾ ഡാഡ്' ക്ലബ്ബിലേക്ക് സ്വാഗതമറിയിച്ച് രൺവീർ സിങ്

    ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുമാലാഖ കൂടി എത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കായിക ലോകവും ആരാധകരും. ഈ സന്തോഷ വാർത്ത പങ്കുവെച്ച സൂര്യകുമാറിനെ 'ഗേൾ ഡാഡ്' ക്ലബ്ബിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടൻ രൺവീർ സിങും ആശംസ അറിയിച്ചു. വരുൺ ധവാൻ, വിക്കി കൗശൽ തുടങ്ങി ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ദമ്പതികൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു. തനിക്കും ഭാര്യ ദേവിഷ ഷെട്ടിക്കും ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്ന വിവരം വ്യാഴാഴ്ച ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് സൂര്യകുമാർ ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വിരലുകളിൽ കുഞ്ഞ് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ചിത്രവും താരം ഇതിനോടൊപ്പം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

    'ചിരിയും കൊഞ്ചലുകളും സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പെൺകുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ വരവേൽക്കുന്നു' എന്ന മനോഹരമായ വരികളോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം കാപ്റ്റൻ തന്റെ സന്തോഷം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്. നിലവിൽ ഐ.പി.എൽ 2026-ന്റെ തിരക്കുകളിലാണെങ്കിലും, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരമായ സൂര്യകുമാർ തന്‍റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഈ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടീമിനൊപ്പം റായ്‌പൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാതിരുന്നത്. 2016 ജൂലൈയിൽ വിവാഹിതരായ സൂര്യകുമാറും ദേവിഷയും കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് തങ്ങളുടെ ബേബി ഷവർ ആഘോഷിച്ചത്.

    കുഞ്ഞിന്റെ വരവ് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൂര്യകുമാറിന്റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് എത്തുന്നത്. രൺവീർ സിങിനെ കൂടാതെ അതീയ ഷെട്ടി, രാജ്കുമാർ റാവു, പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ, അർജുൻ കപൂർ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ ആശംസകളുമായി എത്തി. 'ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ' എന്നായിരുന്നു രൺവീർ കുറിച്ചത്. ഇതിനോടകം തന്നെ 20 ലക്ഷത്തിലധികം ലൈക്കുകളാണ് സൂര്യകുമാറിന്റെ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    TAGS:Indian cricketersocial media viralsocial media postCelebritiessuryakumar yadav
    News Summary - Indian cricketer Suryakumar Yadav welcomes baby girl; Ranveer Singh welcomes her to the 'girl dad' club
