'നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ...'; ദീപിക പദുകോണിന്റെ 'നല്ല കുട്ടി ഇമേജ്' വെറും അഭിനയമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി ഇംതിയാസ് അലി
ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ ഇംതിയാസ് അലി നടി ദീപിക പദുകോണിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ അടുത്തിടെ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ദീപികയുടെ 'നല്ല കുട്ടി' എന്ന പ്രതിച്ഛായ വെറുമൊരു മുഖംമൂടി മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ തമാശയായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിവാദമായതോടെ, ദീപികക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് താരം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ വാക്കുകൾ വെറും തമാശ മാത്രമായിരുന്നെന്നും ദീപിക അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്ന വാർത്തയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇംതിയാസ് അലി തന്റെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കിയത്. "എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദീപികാ, നീ എന്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ്. തമാശകൾ പറയാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ധൈര്യമുള്ള ഇടവും നീയാണ്. ഞാൻ നടത്തിയ ആ തമാശ പരാമർശങ്ങൾ നീ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ നിന്നെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിനക്കറിയാം. എങ്കിലും, നീ ഇതിൽ വിഷമിച്ചേക്കാം എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല," ഇംതിയാസ് കുറിച്ചു. ഇത്തരം ഒരു വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതിയതല്ലെന്നും എങ്കിലും ഒരു സംശയത്തിന് ഇടനൽകാതിരിക്കാനാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുന്നേ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ദീപികയുടെ ഓഫ്-സ്ക്രീൻ ഇമേജിനെക്കുറിച്ച് ഇംതിയാസ് സംസാരിച്ചത്. 2012-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കോക്ക്ടെയിൽ' എന്ന സിനിമയിലെ 'വെറോണിക്ക' എന്ന കഥാപാത്രം ദീപികയുടെ അന്നത്തെ ഇമേജിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദീപികക്കൊപ്പം പാർട്ടികളിലും മറ്റും പങ്കെടുത്ത പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട്, പുറമേ ശാന്തത നടിക്കുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ അവർ എത്രത്തോളം ബോൾഡും ക്രേസിയും ആണെന്ന് തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നെന്ന് ഇംതിയാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ആളുകൾ ദീപികയുടെ ആ യഥാർത്ഥ വശം കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇംതിയാസ് അലിയും ദീപിക പദുകോണും മുൻപും മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. 2009-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ലവ് ആജ് കൽ', 2015-ലെ 'തമാശ' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. നിലവിൽ ദില്ജിത് ദൊസാഞ്ച് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'മേം വാപസ് ആഊംഗാ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിരക്കുകളിലാണ് ഇംതിയാസ് അലി. ദീപികയാകട്ടെ ഷാരൂഖ് ഖാനൊപ്പമുള്ള 'കിങ്', അല്ലു അർജുനൊപ്പമുള്ള 'രാക' എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിലുമാണ്.
