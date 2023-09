'തെറ്റായ ചിന്തകൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചു', ആരാധകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ജാന തൂ യാ ജാനേ ന എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഇമ്രാൻ ഖാന് സിനിമയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ വേരുറപ്പിക്കാനായില്ല. ജെനിലിയ ഡിസൂസക്കൊപ്പമുള്ള ആദ്യ ചിത്രം വൻ വിജയമായിരുന്നെങ്കിലും 2015 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കട്ടി ഭട്ടി ബോക്സോഫീസിൽ പരാജയമായിരുന്നു. ഇതു നടനെ മാനസികമായി തളർത്തി. സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കാറുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ആരാധകർക്കിടയിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത് നടൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു കുറിപ്പാണ്. തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രത്തോടൊപ്പമാണ് കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

'നിശ്ശബ്ദതയിൽ ക്ഷമിക്കുക... ദീർഘനാൾ ഇരുട്ടിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് സൂര്യപ്രാകാശം ആദ്യം അസഹനീയമായിരിക്കും. തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റേയും പിന്തുണയുടേയും സന്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നി. അത്രയും പോസിറ്റിവിറ്റി ഉൾക്കൊള്ളാൻ അന്നെനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ തെറ്റായ തോന്നലുകൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചു. കാരണം അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പരിചിതമെന്ന് തോന്നുന്നു- ഇമ്രാൻ കുറിച്ചു. ഒരു രസകരമായ സംഭവം, പിന്നീട് എന്റെ വാക്കുകളുടെ മൂർച്ച കുറഞ്ഞതായി തോന്നി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുറിപ്പാടുകളുണ്ട്. പഴയ മുറിവുകളുടെ നീറ്റൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ആ നീറ്റൽ സ്നേഹം സുഖപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്നെ എത്രത്തോളം ശാക്തീകരിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു'- ഇമ്രാൻ ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

News Summary -

Imran Khan says he went looking for 'hurtful words' to feel 'normal' as netizens showered messages of love and support