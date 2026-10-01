ഇളയരാജയുടെ പകർപ്പവകാശ കേസ്: ഹൈകോടതി ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാതെ സുപ്രീംകോടതി

ഇളയരാജയുടെ പകർപ്പവകാശ കേസ്: ഹൈകോടതി ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാതെ സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇളയരാജക്കെതിരായ പകർപ്പവകാശ കേസിൽ ഡൽഹി ഹൈകോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. മൂഡു പാനി എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘എൻ ഇനിയ പൊൻ നിലാവേ’ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ വരികളുടെയും റെക്കോഡിങ്ങിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇളയരാജക്ക് പകർപ്പവകാശം ഇല്ലെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് കേസ്.
സാരിഗമ മ്യൂസിക് കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമായി ഹൈകോടതി മേയ് 26ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഇളയരാജ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി. പർദിവാലയും കെ.വിനോദ് ചന്ദ്രനും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് അതിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഗാനം പുനരാവിഷ്കരിച്ച കമ്പനി ഇളയരാജയിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് നേടിയിരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് തർക്കം ഉടലെടുത്തത്.
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