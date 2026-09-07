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    'ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് കരുതി, ആ ഏകാന്തത വളരെ ഭയാനകമാണ്'; കാൻസർ അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ച് മനീഷ കൊയ്‌രാള

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    ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് കരുതി, ആ ഏകാന്തത വളരെ ഭയാനകമാണ്; കാൻസർ അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ച് മനീഷ കൊയ്‌രാള
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    പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് താരം മനീഷ കൊയ്‌രാള തന്റെ കാൻസർ അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകളെ കണ്ണീരോടെയേ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. 2012-ൽ സ്റ്റേജ് 4 അണ്ഡാശയ കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചത് താരത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു. 11 മണിക്കൂർ നീണ്ട സങ്കീർണ്ണമായ ശസ്ത്രക്രിയയും നിരവധി കീമോതെറാപ്പി ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്ത് 2013-ൽ അവർ രോഗത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ആ രോഗകാലം സമ്മാനിച്ച മാനസിക മുറിവുകൾ ചെറുതല്ലായിരുന്നു.

    അടുത്തിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ആ രാത്രികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സുതുറന്നത്. 'പകൽ സമയത്താണ് എനിക്ക് കാൻസർ ബാധിച്ച വിവരം ഡോക്ടർമാർ അറിയിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ രാത്രി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഏകാന്തവും നീളമേറിയതുമായ രാത്രിയായിരുന്നു. അതൊരു വലിയ ഇരുണ്ട ഇടം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചു. കാൻസർ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു രോഗിക്ക് ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ വലിയ ഏകാന്തത എത്രമാത്രം വേദനാജനകമാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്,' താരം വികാരഭരിതയായി പറഞ്ഞു.

    രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷവും തന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും സമ്പർക്കങ്ങളിലും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനീഷ വ്യക്തമാക്കി. പലപ്പോഴും വലിയ ബോളിവുഡ് പാർട്ടികളിലും പൊതുചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവിടെയെത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ശൂന്യതയും ഒറ്റപ്പെടലും വളരെ വലുതാണെന്നും ആ കാലഘട്ടം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകവും ഭീതിജനകവുമായ സമയമായിരുന്നുവെന്നും അവർ ഓർത്തു.

    അതേസമയം അടുത്തിടെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നടന്ന എൻഡിടിവി വേൾഡ് അൻവിഷ്ക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത താരം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയ തലമുറയുടെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും യുവജനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിരുന്നു. അഴിമതിക്കെതിരെയും തെറ്റായ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെയും ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ടുവരുന്ന ജെൻസി തലമുറയുടെ ഊർജ്ജത്തെയും അവർ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെ അഭിനന്ദിച്ചു. കാൻസറിനെ തോൽപ്പിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് പുഞ്ചിരിയോടെ തിരിച്ചെത്തിയ മനീഷ കൊയ്‌രാളയുടെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്.

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    News Summary - I thought I was going to die Manisha Koirala on cancer survival
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