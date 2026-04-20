    date_range 20 April 2026 9:55 AM IST
    date_range 20 April 2026 9:55 AM IST

    ‘മതം മാറിയത് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം’; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നടി ചഹത് ഖന്ന

    ചഹത് ഖന്ന

    മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ മതപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പലപ്പോഴും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കാറുണ്ട്. വിശ്വാസമാറ്റവും ആത്മീയ അന്വേഷണങ്ങളും പൊതുസമൂഹം കൗതുകത്തോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കാറുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ തന്റെ മതമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചും തുറന്നുപറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ടെലിവിഷൻ താരം ചഹത് ഖന്ന. തന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും താരം നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്.

    'ബഡേ അച്ചേ ലഗ്‌തേ ഹേ' എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയായ ചഹത്, ഫർഹാൻ മിർസയുമായുള്ള വിവാഹസമയത്താണ് ഇസ്‌ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് ആരുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴിയല്ലായിരുന്നുവെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘ഞാൻ തികച്ചും മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വിവാഹസമയത്തായാലും അതിന് ശേഷമായാലും ദീപാവലിയും ഈദും ഒരുപോലെയാണ് ഞാൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്. എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇസ്‌ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റിയതാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞുപരത്തി. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല’ ചഹത് വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിമാറ്റി തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    2018ൽ ഫർഹാൻ മിർസയുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം താൻ സനാതന ധർമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി ചഹത് മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തന്റെ വേരുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനും വിശ്വാസങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താനും ഏതാനും വർഷങ്ങൾ എടുത്തുവെന്നും ഇതൊരു സ്വയം തിരിച്ചറിവിന്റെ ഘട്ടമായിരുന്നുവെന്നും താരം പറയുന്നു.

    ബിസിനസ്സുകാരനായ ഭരത് നർസിംഘാനിയുമായുള്ള ആദ്യ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് 2013ൽ ചഹത് ഫർഹാൻ മിർസയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. എന്നാൽ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2018ൽ ഇവർ വേർപിരിഞ്ഞു. നിലവിൽ തന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളുടെ വളർച്ചയിലും കരിയറിലുമാണ് താരം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. 2002ൽ ടെലിവിഷനിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ചഹത് ഖന്ന '7½ Phere' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെയും പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതയാണ്.

    TAGS:conversionSanatana Dharmacelebrity news
    News Summary - I converted to Islam by choice, not force TV star Chahatt Khanna
