'ഹോം എലോൺ' താരം കാതറിൻ ഒഹാര അന്തരിച്ചു

'ഹോം എലോൺ' താരം കാതറിൻ ഒഹാര അന്തരിച്ചുtext_fields
കാനേഡിയൻ വംശജയും പ്രശസ്ത കോമിക് നടിയുമായ കാതറിൻ ഒഹാര അന്തരിച്ചു. ഹോം എലോൺ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തയായ താരം ആഗോള സിനിമ പ്രേമികൾക്ക് സുപരിചിതയാണ്. 'ഷിറ്റ്സ് ക്രീക്ക്' എന്ന പ്രശസ്ത സീരീസിൽ മൊയ്റ റോസിന്റെ വേഷത്തിൽ എത്തിയ കാതറിൻ ആ വർഷത്തെ എമ്മി അവാർഡ്സ് കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു.
ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയെ തുടർന്ന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഒഹാര മരിച്ചത്. 71 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം.
1954 മാർച്ച് നാലിന് കാനഡയിലാണ് കാതറിന്റെ ജനനം. 1976-84 കാലയളവിൽ ടൊറോന്റോയിലെ സെക്കൻഡ് സിറ്റി ടെലിവിഷൻ സ്കെച്ച് കോമഡി സീരീസിലൂടെയാണ് അഭിനയരംഗത്ത് അരങ്ങേറിയത്. ആഫ്റ്റർ ഔവേഴ്സ്(1985) ഹാർട്ട്ബേൺ(1986) ബീറ്റിൽജ്യൂസ്(1988) ഹോം അലോൺ(1990) ഹോം അലോൺ 2: ലോസ്റ്റ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക്(1992) തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സിനിമകൾ. മികച്ച നടിക്കുള്ള എമ്മി പുരസ്കാരവും ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരവും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
