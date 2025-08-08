Begin typing your search above and press return to search.
    8 Aug 2025 3:41 PM IST
    8 Aug 2025 3:41 PM IST

    പ്രതിവർഷം 809 കോടി സമ്പാദ്യം, ആസ്തി 3,670 കോടി; ഇതാണാ നടൻ

    സിനിമ ലോകത്ത് താരങ്ങളുടെ അഭിനയം മാത്രമല്ല പ്രതിഫലവും മിക്കപ്പോഴും ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേതാക്കളെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന നടനായി മാറിയ വ്യക്തി. മറ്റാരുമല്ല, അമേരിക്കൻ നടനും ഹാസ്യതാരവുമായ ആദം സാൻഡ്‌ലർ ആണത്.

    സാൻഡ്‌ലർ 80കളുടെ അവസാനത്തിലാണ് തന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. ജനപ്രിയ സ്കെച്ച് കോമഡി ഷോയായ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ലൈവിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നത്. പിന്നീട് ബില്ലി മാഡിസൺ, ഹാപ്പി ഗിൽമോർ, ബിഗ് ഡാഡി, ദി വാട്ടർബോയ് തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി. വിമർശകർ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾക്ക് സമ്മിശ്ര അവലോകനങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് അദ്ദേഹം പ്രിയപ്പെട്ടതായി.

    ആദം സാൻഡ്‌ലറുടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിനെയും സ്ട്രീമിങ് വ്യവസായത്തെയും മാറ്റിമറിച്ചു. 2014ൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നാല് സിനിമകളുടെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഈ കരാർ വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സിനിമകൾ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിച്ചു.

    മർഡർ മിസ്റ്ററി (ജെന്നിഫർ ആനിസ്റ്റണിനൊപ്പം), ഹുബി ഹാലോവീൻ, യു ആർ സോ നോട്ട് ഇൻവിറ്റഡ് ടു മൈ ബാറ്റ് മിറ്റ്‌സ്‌വ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് റിലീസുകൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വലിയ ഹിറ്റുകളായി. ഈ ലാഭകരമായ കരാറിന്റെ ഫലമായി സാൻഡ്‌ലർ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 100 മില്യൺ ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം 809.95 കോടി നേടിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

    സാൻഡ്‌ലറുടെ ആസ്തി 3,670 കോടി രൂപയിലധികമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ നിരവധി ബോളിവുഡ് സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളേക്കാൾ സമ്പന്നനാക്കുന്നു. സൂപ്പർസ്റ്റാർ അക്ഷയ് കുമാർ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 300 കോടി രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെയും ഹൃതിക് റോഷന്റെയും വാർഷിക വരുമാനം 100 മുതൽ 200 കോടി രൂപ വരെയാണ്. ഇത് സാൻഡ്‌ലറുടെ വരുമാനത്തേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്.

